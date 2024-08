En pleine période de mercato, l’OL étudierait le dossier d’Alpha Diallo. Le milieu offensif de 18 ans devrait quitter le marasme des Girondins de Bordeaux.

Toujours à la recherche d’opportunités, l’OL se serait penché sur le milieu offensif Alpha Diallo. Alors que Rayan Cherki est tout proche d’un départ, comme nous l’a confirmé David Friio, l’OL compte encore recruter d'ici à la fin août, comme avancé par le directeur sportif. Le club lyonnais aurait été dans la course au jeune Bordelais de 18 ans d'après le 10 Sport comme Lens et des clubs anglais qui surveillent également Diallo tandis que Southampton aurait déjà dégainé une offre. Ce ne devrait pas être le cas de l'OL qui, selon nos informations, n'a pas vocation à se placer sur le dossier Diallo malgré ce qui peut se dire et prospecte ailleurs au sein de l'Académie.

La grande braderie à Bordeaux

Alors que Bordeaux continue son déclassement vers le National 2, le club serait même proche de déposer le bilan. C'est dans ce chaos que plusieurs pros seront libérés de leur contrat. Pour Alpha Diallo, cette situation n'était pas celle espérée quand il a signé son premier contrat pro en Gironde en juin dernier. Le Français chercherait désormais un projet dans lequel il pourrait être intégré au groupe professionnel afin de continuer sa progression. La saison passée, le jeune milieu offensif a d’abord connu le championnat national U19 où il a disputé 14 matchs pour 3 buts marqués. Puis, pour la deuxième partie de saison, il a été appelé à jouer pour la réserve de Bordeaux en N3 où il aura joué 12 matchs.