OL - Mercato : Lopes à Strasbourg, une fausse piste ?

Poussé vers la sortie, Anthony Lopes pourrait quitter l’OL avant la fin août. Un intérêt de Strasbourg pourrait favoriser ce départ, même s’il semblerait que la piste soit avant tout un écran de fumée pour le club strasbourgeois.

Partir ? Continuer comme numéro 2 jusqu’à la fin de son contrat ? Ce sont aujourd’hui les deux scénarios auxquels doit faire face Anthony Lopes dans ce mois d’août. Gardien de l’OL depuis douze ans, le Portugais est désormais à la croisée des chemins. Poussé vers la sortie par la direction lyonnaise afin de faire de la place à Lucas Perri, Lopes est avant tout un numéro 2 dorénavant. Ce rôle peut-il lui convenir alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat et qu’il pourrait avoir l’opportunité de monter sur le podium des joueurs les plus capés avec la Coupe de France ? Rien n’est arrêté et David Friio a confirmé que des discussions se poursuivaient afin de trouver la meilleure solution possible.

Strasbourg veut de l'expérience

Seulement, les propositions ne croulent pas pour l’international portugais malgré toutes ces années au plus haut niveau. Toutefois, mercredi, un intérêt de Strasbourg aurait pointé le bout de son nez pour Anthony Lopes. Pas forcément la sortie rêvée pour le natif de Givors, mais la quasi-certitude d’être titulaire à 34 ans. Alaa Bellaarouch (22 ans) et Robin Risser (19 ans) n’ont pas forcément les faveurs du nouveau coach à la recherche d’expérience. Le profil de Lopes rentre dans cette case, mais d’après les Dernières Nouvelles d’Alsace, la piste du gardien lyonnais serait avant tout un écran de fumée, selon des échos à l’intérieur du club strasbourgeois. Ce qui n’arrange pas forcément l’OL dans son désir de se séparer de Lopes.