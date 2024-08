Dimanche, l’OL affronte Arsenal du côté de l’Emirates Stadium. Avant ce rendez-vous, les Gunners n’ont fait qu’une bouchée du Bayer Leverkusen mercredi soir (4-1).

Pour Pierre Sage, le duel contre Arsenal dimanche après-midi (15h) représente la journée 0 pour l’OL avant la reprise de la Ligue 1. Ce rendez-vous londonien n’a pas le visage d’un match amical pour le coach lyonnais qui veut voir ses joueurs évoluer comme si le championnat avait déjà repris. Si le banc avait été ouvert samedi dernier contre l’Union Berlin, le match contre les Gunners devrait permettre le retour à une rotation limitée et proche de ce qui se fera le 18 août contre Rennes. En attendant, c’est un match de prestige qui attend les Lyonnais dans la cité londonienne et il faudra être au niveau, car Arsenal semble en pleine bourre.

Une répétition générale avant la reprise du championnat

Dans le cadre de ce mini-tournoi amical, les joueurs de Mikel Arteta ont déjà joué une rencontre mercredi soir dans leur stade. Avant l’OL, ils étaient opposés au Bayer Leverkusen et n’ont fait qu’une bouchée du champion d’Allemagne et finaliste de la dernière Ligue Europa. Une victoire nette 4-1 grâce à des buts de Zinchenko et Trossard dans les dix premières minutes avant que Gabriel Jesus ne corse l’addition juste avant la pause. Après que Kai Havertz a trouvé le chemin des filets contre son ancien club, la formation de Xabi Alonso a réussi à sauver l’honneur grâce à une réalisation d’Holzek. Pour l’OL, ce match contre Arsenal aura tout d’une répétition défensive et offensive et ce n’est pas plus mal.