L’OL féminin à Bourgoin début septembre pour un amical ?

Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après OL - Torino chez les garçons fin juillet, le stade Pierre-Rajon devrait accueillir les joueuses de l’OL le 7 septembre pour un amical contre la Juventus Turin.

Bourgoin, terre d’accueil de l’OL désormais ? C’est ce qui semble se dessiner. Fin juillet, la ville iséroise a accueilli au stade Pierre-Rajon la bande à Pierre Sage avec notamment les débuts de Georges Mikautadze. La ferveur populaire a été au rendez-vous avec près de six mille spectateurs. L’affluence en sera-t-elle de même le 7 septembre prochain ? Difficile à savoir encore, toutefois, Bourgoin devrait accueillir un deuxième match amical du club lyonnais cet été. Non pas un retour des garçons qui auront déjà repris le championnat, mais la venue des Fenottes. En effet, les coéquipières d’Ada Hegerberg devraient disputer un amical contre la Juventus Turin dans l’antre du CSBJ et FCBJ, d’après nos confrères du Dauphiné Libéré.

Une préparation pour le match de D1 à venir dans l'Isère

Pour Joe Montemurro, le clin d’œil sera forcément sympathique puisqu’il a été le coach des Turinoises ces dernières années. Ce choc amical contre les deuxièmes du championnat italien la saison dernière devrait servir de premières répétitions pour l’OL à Pierre-Rajon. Pour rappel, afin de suivre la volonté de Michele Kang de disputer le moins de matchs possibles au GOLTC, l’OL féminin a choisi de délocaliser trois rencontres de D1 féminine pour la saison à venir. L’une d’elles se jouera à Bourgoin et cet OL - Juventus Turin peut donc être un bon test.