DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Six des dix plus grosses affiches de Ligue 1 concernent l'OL. Les matchs aller-retours face au PSG, à l'OM et à l'AS Saint-Étienne seront à suivre sur DAZN.

Après avoir annoncé les prix de leurs abonnements pour la saison à venir, DAZN a annoncé diffuser les dix principales affiches de Ligue 1. Parmi elles, l’OL occupe six rencontres, à égalité avec le PSG. C’est dire l’attractivité du club lyonnais pour la saison à venir avec un diffuseur jugeant que l’OL pourrait attirer un bon nombre de téléspectateurs. Les hommes de Pierre Sage seront à retrouver à l’occasion de l’Olympico face à Marseille et au choc contre le PSG. L'AS Saint-Étienne, le nouveau promu, sera également de la partie.

L'OL toujours plus attractif ?

Après deux saisons en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne fait son grand retour en Ligue 1. Une affiche historique du championnat de France que les supporters lyonnais et stéphanois attendaient. Ce sera chose faite le week-end du 10 novembre prochain pour un 112ème derby en Ligue 1. Les Lyonnais se sont imposés à 41 reprises, tandis que les Verts 39 fois. Une chance pour les Rhodaniens d’encore plus creuser l’écart cette saison. Le retour se fera le week-end du 20 avril 2025, à la 30ème journée, dans une fin de saison qui peut être électrique. Ces deux affiches seront retransmises sur DAZN. La dernière rencontre entre les deux meilleurs ennemis s’était soldée par une victoire lyonnaise (1-0). Un but, à l'époque, inscrit par Moussa Dembélé sur penalty.