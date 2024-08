OL - Saint-Etienne : le derby sera à suivre sur DAZN

Au lendemain de l’annonce officielle de l’arrivée de DAZN et beIN Sports pour retransmettre la Ligue 1, le groupe britannique a annoncé retransmettre les plus grosses affiches de Ligue 1, dont le derby OL - ASSE prévu le week-end du 10 novembre.

Les prix des abonnements ont fait hérisser les poils des supporters, mais à deux semaines de la reprise, la Ligue 1 a enfin trouvé ses diffuseurs pour les saisons à venir. Comme attendu, DAZN et beIN Sports ont raflé la mise. Le groupe qatari ne diffusera qu’un match par journée, le reste étant diffusé par le groupe anglais. Ce dernier a indiqué que l’abonnement pour suivre les huit matchs par journée sera fixé au prix de 29,99€ par mois. Les supporters lyonnais qui n’iront pas au Parc OL le week-end du 10 novembre savent donc comment faire désormais pour voir le derby.

Le derby un dimanche soir selon toute logique

Si la programmation de la 1re journée a été la seule dévoilée depuis jeudi, DAZN a annoncé dans son communiqué avoir "l’exclusivité des dix plus grosses affiches de la saison" en Ligue 1 avec notamment la rencontre entre les deux meilleurs ennemis. Avec un match de Ligue Europa prévu le 7 novembre pour les joueurs de Pierre Sage et même si l’alternance du premier choix avec beIN Sports n’entre pas en vigueur dans ce cas-là, on voit mal le derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne à Décines ne pas être fixé au dimanche 10 novembre à 21h.