OL - Ligue Europa : les dates de la phase de championnat

Directement qualifié pour la phase de championnat de la Ligue Europa la saison prochaine, l'OL sait quand il disputera ses huit rencontres.

C'est avec une certaine excitation que l'Olympique lyonnais attend de retrouver les saveurs d'une compétition européenne. Après plus de deux ans d'attente, la formation rhodanienne vivra en 2024-2025 une nouvelle campagne continentale à travers la Ligue Europa. Sa sixième place arrachée au bout de la 34e journée de Ligue 1 l'envoie directement en phase de classement.

En effet, le format des groupes de quatre a changé pour les tournois UEFA, et l'OL doit donc désormais se préparer à jouer huit parties contre des adversaires différents, quatre à domicile, quatre à l'extérieur. Les dates de ces rencontres sont d'ailleurs connues et se tiendront entre septembre 2024 et janvier 2025.

8 matchs entre septembre et janvier

Ainsi, la première journée aura lieu le 25 ou 26 septembre, deux rendez-vous sont prévus en octobre (3 et 24), deux autres en novembre (7 et 28), un en décembre (12) et enfin deux dernières affiches les 23 et 30 janvier. A l'issue de ces huit matchs, les hommes de Pierre Sage sauront s'ils poursuivent l'aventure ou si la C3 est déjà terminée pour eux.

La qualification pour la phase éliminatoire concerne les 24 premières équipes du classement, sur 36 concurrents. Les huit premières vont directement en huitièmes de finale (6 et 13 mars 2025), tandis que les écuries du 9e au 24e rang s'affrontent lors d'un barrage sous forme d'aller-retour les 13 et 20 février.

Déjà 13 participants connus

Rappelons qu'il n'y a plus de reversement des formations depuis la Ligue des champions. Parmi les clubs déjà assurés de prendre part à la Ligue Europa, nous avons, en plus de l'OL, Manchester United, Tottenham, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad, Porto, l’AS Rome, la Lazio, Hoffenheim, l'Eintracht Frankfurt, l’AZ Alkmaar, Nice et l’Olympiakos.