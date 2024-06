OL : le bilan des U19 pour la saison 2023-2024

Quart-de-finaliste du championnat de France U19, l'OL a globalement livré une saison en deçà des attentes. Avec un changement imprévu sur le banc.

Au moment de dresser le bilan de la saison 2023-2024 des U19 de l'OL, il reste forcément un peu de déception car les résultats n'ont pas été aussi bons qu'espérés. Il faut tout d'abord rappeler que Jérémie Bréchet devait prendre la suite d'Éric Hély, de retour à Sochaux. Ce que l'ancien défenseur a fait en début d'exercice, avant d'être appelé au chevet de l'équipe première.

C'est donc son adjoint, que les jeunes connaissent bien, Amaury Barlet, qui a pris la suite, d'abord provisoirement, puis définitivement à partir de décembre. Dans ce contexte, l'irrégularité lyonnaise peut s'expliquer.

L'OL 2e de justesse

Les Gones ont ainsi terminé à une deuxième place plutôt encourageante. Mais il faut tout de même expliquer que ce rang de dauphin a été acquis dans la douleur, lors de la dernière journée. Les Rhodaniens doivent leur participation à la phase finale à une meilleure différence de but que Strasbourg, puisque les deux concurrents possédaient le même nombre de points (46). Loin du leader, Auxerre (59).

Le bilan en championnat est de 13 victoires, pour 7 matchs nuls et 6 défaites. Point positif, les coéquipiers de Bryan Meyo ont pu s'appuyer sur la meilleure attaque de la poule B, à égalité avec les Strasbourgeois et le Paris FC, avec 49 réalisations au compteur. Ils ont néanmoins eu du mal à enchaîner les séries de succès (quatre au mieux entre février et mars). Ils ont aussi connu une période plus difficile avec trois revers de suite d'octobre à novembre. Logiquement, l'aventure n'est pas allée plus loin que les quarts de finale, avec une leçon reçue du PSG (5-0).

Élimination précoce en coupe

En Coupe Gambardella, ce fut là aussi une déception, avec une élimination dès les 32es de finale. Metz ayant pris le dessus sur les Lyonnais aux tirs au but (1-1, 4-3). Ils avaient déjà eu un peu de mal à se dépêtrer de l'ASPTT Dijon au 1er tour fédéral (0-2).

Parmi les autres explications à cette saison en dents de scie des U19, il y a aussi la longue absence pour blessure d'Enzo Melebé, qui vient de parapher son premier contrat professionnel. L'attaquant n'a pu disputer que six rencontres, signant tout de même trois passes décisives et un but.

Retenons aussi la grande présence du capitaine et défenseur Kelyan Yahia (27 titularisations et une entrée en jeu en 29 parties toutes compétitions confondues). Le joueur de 17 ans a d'ailleurs découvert le groupe Pro 2 grâce à ses deux apparitions en National 3. Le meilleur buteur de cet exercice est assez logiquement Meyo, qui a trouvé la faille à 14 reprises en 24 affiches. A noter que Rémy Himbert (2008) est le plus jeune footballeur à avoir fréquenté cette catégorie, et que plusieurs 2007 ont pu s'y illustrer, comme le gardien Yvann Konan, numéro 1 à son poste (21 rencontres).