Pierre Sage et son staff, quand l’OL retrouve l’unité

Le staff de l’OL : Jamal Alioui, Damien Della Santa, Antonin Sa Fonseca et Jérémie Bréchet

Souvent souligné par Pierre Sage, l’apport du reste de son staff dans la deuxième partie de saison lyonnaise est capital. Symbole d’un club qui a su repartir sur des bases plus saines.

Ce ne sera pas le nom d’une recrue, mais ce sera peut-être l’une des annonces les plus attendues de l’été du côté de l’OL. En pleine conclusion de son imposant dossier pour valider son BEPF, Pierre Sage pourra ensuite souffler quelques jours avant la reprise et surtout, être confirmé à la tête de l’équipe qu’il a prise en main en fin d’année 2023. Avec son staff ? Ce doit être l’idée, car lui aussi a eu son importance dans la 6e place et le parcours en Coupe de France du club (finaliste).

Si l’entraîneur est la principale figure de proue de cet Olympique lyonnais version 2024 qui a réussi une deuxième partie de saison canon, le travail de ses adjoints à ses côtés n’est pas à négliger, et est d’ailleurs souvent souligné par le Jurassien lui-même. Or, eux aussi sont en fin de contrat, de Rémy Vercoutre aux deux derniers arrivés, Jamal Alioui et Damien Della Santa. Les deux derniers nommés ont intégré l’encadrement technique à l’hiver, à la demande du coach, signe de la confiance qui lui a été accordée.

Sage se juge "moins bon que son staff dans plusieurs domaines”

Et des retours qui sont faits, leur apport a été indéniable auprès d’Alexandre Lacazette et de ses coéquipiers. "Ça se joue à différents niveaux. Par exemple, ils vont de temps en temps s’occuper de ceux qui jouent beaucoup pour améliorer le niveau de l’équipe. Ils peuvent aussi gérer ceux qui ont moins de temps de jeu pour les mettre en confiance, les faire progresser ou les accompagner psychologiquement. Ils sont donc utiles pour les deux publics, essentiels même, assurait Pierre Sage dans Tant qu’il y aura des Gones. Ce qui est intéressant, c’est qu’on n'a pas tous le même angle d'approche avec les joueurs. Il y a des aspects culturels, les anciens sportifs, des expertises que je n’ai pas. Je suis beaucoup moins bon que l’ensemble de mon staff dans plusieurs domaines.”

Chacun a en effet une ou plusieurs tâches bien précises, comme Jérémie Bréchet. Ce dernier devait initialement diriger les U19, avant d’être embarqué dans l’aventure en septembre 2023 après le départ de Laurent Blanc, puis d’y retourner en décembre avec la nomination de Sage. "C’est le premier qui m’a accompagné, nous sommes arrivés en même temps. Il a le rôle d’adjoint numéro 1 et gère les points collectifs et individuels, notamment avec les jeunes, car il passe son diplôme de formateur et dans ce cadre, nous avons passé un accord avec la Fédération, avec un compromis, qu’il ait un impact sur les jeunes du groupe", rappelait l’ancien directeur de l’académie rhodanienne.

Des rôles clairs et bien définis

Le rôle des autres membres de l’équipe est également clair, et peut d’ailleurs s’accorder avec des missions d’autres collègues. A l’image des coups de pied arrêtés, qui ont apporté leur lot de buts, mais qui ont aussi provoqué quelques maux de tête défensivement. Ce domaine revient principalement à Rémy Vercoutre. "Il est à la fois responsable des gardiens, mais aussi des coups de pied arrêtés. Dans cet aspect du jeu, il est épaulé par Damien et Anthony Michel (vidéo). Il est tout à fait en mesure de comprendre le jeu", confirmait Pierre Sage.

Della Santa a surtout une autre fonction principale, puisqu’il est chargé du travail "individuel et du développement de chaque joueur, notamment sur tout ce qui touche aux préférences motrices." Quant à Jamal Alioui, le deuxième adjoint, "il s’occupe plus des aspects collectifs", détaillait l’entraîneur de l’OL. Son impact est aussi très important dans la gestion et l’accompagnement de certains membres de l’effectif, dont Rayan Cherki.

Une osmose et de la sérénité se dégagent de l'encadrement

Depuis janvier, tout cela forme une osmose qui participe aux bons résultats de l’Olympique lyonnais. Il y aura bien sûr des choses à parfaire, comme partout, mais avec ces hommes sur le banc, le club semble aller dans le bon sens. "Au sein du staff, j’ai retrouvé une ligne directrice, un objectif commun pour l’institution, soulignait notre consultant Nicolas Puydebois. L’individu doit s’inscrire dans le collectif et les objectifs individuels passeront après car ils découleront de la performance. Il y a de la sérénité qui existe grâce à cette unité, ce qui a fait que l’état d’esprit a changé." Reste maintenant à mettre cela en application sur la durée pour ne pas retomber dans les travers des saisons précédentes qui ont mené à la première partie de l’exercice 2023-2024.