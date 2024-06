OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 3 juin 2024 en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

C’était l’avant-dernière émission de la saison pour "Tant qu’il y aura des Gones", ce lundi 3 juin 2024. Razik Brikh et Nicolas Puydebois se sont retrouvés une fois de plus sur le plateau de TKYDG. La fin de saison définitivement sifflée, ils ont pu faire le conseil de classe de cet exercice 2023-2024 à l’OL. Pour ce faire, ils n’ont pas été seuls et ont reçu deux TikTokeurs, supporters lyonnais, "Au fond du canap" et "SandroOL69". Un mélange générationnel qui a permis à l’émission d’être rythmée et de donner lieu à quelques débats endiablés sur le plateau, notamment au moment de parler des flops de la saison.

Comme vous pouvez le voir sur la photo de l’article, Nicolas Puydebois a joué les professeurs et a distribué les bons et mauvais points chez les joueurs lyonnais. La première partie a été consacrée aux meilleurs éléments de l’OL cette saison, avant que la fine équipe de ce nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" ne parle des flops. Cette émission s’est malgré tout terminée sur une note positive avec les encouragements du conseil et aussi les félicitations du jury pour Pierre Sage et son staff.

Le résumé du sommaire de l'émission du 3 juin 2024 :

0'22 : Intro

5'43 : ils ont brillé, les tops de l'OL

27'48 : ils ont déçu, les flops de l'OL

46'42 : les encouragements du conseil

