Taylor Swift a attiré près de 120 000 personnes au Parc OL

En seulement deux concerts, Taylor Swift est parvenu à réunir presque 120 000 fans dans l’enceinte du Groupama Stadium. Des chiffres impressionnants qui font leur entrée dans le classement des plus fortes affluences au Parc OL.

La pelouse ayant laissé place à des dalles en plastique et les cages étant remplacées par des enceintes, le Parc OL s’est transformé comme chaque été en une énorme salle de concert à ciel ouvert. Les soirées des 2 et 3 juin 2024 ont été historiques pour le stade décinois, puisque les deux prestations de la superstar Taylor Swift ont fait leur entrée sur le podium du classement des plus fortes affluences au Parc OL. En effet, avec précisément 59 148 personnes présentes le 3 juin et 58 619 le 2 juin, les deux shows de la chanteuse américaine grimpent respectivement à la deuxième et à la troisième place du classement. La première place paraît encore intouchable, car en juin 2022, le groupe Indochine avait joué devant 72 561 fans, record historique du Parc OL.

Une rentrée d’argent bénéfique pour l’OL

John Textor était présent à l’un des concerts de Taylor Swift. Même s’il a apprécié le spectacle de sa compatriote, le patron de l’Olympique lyonnais a surtout vu en cette soirée un atout économique important. Les représentations d’artistes au Parc OL constituent une manne financière non négligeable pour le club, encore plus dans le contexte actuel, puisque l'Arena vient d’être vendue.

L’enceinte de Décines va donc passer une intersaison rythmée par les concerts avec Coldplay mi-juillet, mais aussi par onze matchs de football dans le cadre des Jeux Olympiques. À noter que le Parc OL recevra une demi-finale du tournoi olympique de foot masculin.