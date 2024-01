L’OL a négocié avec la DTN pour maintenir Bréchet comme adjoint

Confirmé comme adjoint de Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison, Jéréme Bréchet était dans l’obligation de diriger une équipe de jeunes. Finalement, l’OL s’est arrangé avec la DTN.

Il est peut-être celui qui donne le plus de la voix aux entraînements de l’OL. Quand Pierre Sage est l’entraîneur principal, Jérémie Bréchet lui sert d’adjoint et se fait entendre. Donnant les consignes et n’hésitant pas à encourager, replacer et reprendre, l’ancien défenseur lyonnais prend son rôle à bras le corps. Mais sa mission intérimaire aurait dû s’arrêter comme le veut le règlement. En pleine formation du BEFF (Brevet d’entraîneur formateur de football), Bréchet devait diriger une équipe de jeunes comme c'était le cas depuis le début de saison. Étant redescendu d’un étage après avoir été le second de Gueïda Fofana avec la réserve, Jérémie Bréchet avait pris les rênes des U19 avec Amaury Barlet comme adjoint.

Finalement, l’OL a pu confirmer le double champion de France aux côtés de Pierre Sage pour le reste de la saison malgré sa formation. Ayant échangé avec la DTN, le club lyonnais a réussi à négocier comme l’a expliqué Sage sur OLPlay. "Une négociation a été menée avec la DTN (Direction technique nationale) pour qu’il puisse rester dans son rôle de formateur, mais aussi avec le staff pro." Il se murmurait d’ailleurs à Décines que Bréchet fasse quelques retours chez les U19 lors de certains week-ends. Peut-être bien la fameuse négociation avec la Direction technique nationale…