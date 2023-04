OL : Jérémie Bréchet et Laurie Dacquigny admis au BEFF

Adjoint en réserve et directrice de l'académie, Jérémie Bréchet et Laurie Dacquigny passeront leur brevet d'entraîneur formateur de football (BEFF) la saison prochaine.

Comme c'est régulièrement le cas pour l'OL et ses anciens joueurs ou dirigeants, on les retrouve dans la liste des admis à la formation au brevet d'entraîneur formateur de football (BEFF). Vendredi, la Fédération a annoncé la promotion pour l'exercice 2023-2024, et deux noms bien connus à l'Olympique lyonnais en feront partie.

Jérémie Bréchet, adjoint de Gueida Fofana avec la réserve rhodanienne, ainsi que Laurie Dacquigny, directrice de l'académie féminine, ont réussi les tests d’entrée à Clairefontaine qui ont eu lieu du 17 au 20 avril dernier.

Sur les traces d'Amaury Barlet

L'an passé, Amaury Barlet (U17) étaient parmi les heureux élus. Il lui reste d'ailleurs six jours de formation à passer en mai et juin avant de savoir s'il obtiendra le précieux sésame. Ce dernier permet en effet d'entraîner une équipe professionnelle.