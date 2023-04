OL - Mercato : Juninho revient sur le transfert avorté d'Onana

(Photo by Jon Super / POOL / AFP)

A l'été 2021, le gardien André Onana était suivi par l'OL. Finalement, le Camerounais a signé à l'Inter en 2022. Alors directeur sportif, Juninho en dit plus sur les coulisses de ce non-transfert.

Ce fut l'un des feuilletons de l'été 2021 du côté du Rhône. Sous contrat avec l'Ajax d'Amsterdam, André Onana était annoncé sur les tablettes de l'OL. Et pour cause, Peter Bosz, qui vient alors d'arriver sur le banc, a conseillé aux dirigeants de se positionner sur le portier. Ce dernier correspondait en effet parfaitement à ses aspirations footballistiques comme l'a confié Juninho sur RMC.

L'ancien directeur sportif de l'Olympique lyonnais, qui était encore en poste à ce moment-là, raconte les coulisses de ce transfert avorté. "Il y avait cette possibilité. Tout le monde au club était d'accord. C'est une opportunité, il fallait prendre ce gardien, il est énorme pour le futur. Il y a eu des réunions avec son agent, il y a eu des discussions plusieurs fois, des propositions officielles, a-t-il confié. On n'était pas loin de trouver un accord avec lui. Mais comme il était libre (il lui restait un an de contrat), bien sûr qu'il fallait faire vite. Assurément qu'il fallait monter la proposition pour ne pas perdre cette possibilité. C'est notre faute, on n'a pas fait le forcing."

Une version qui correspond à celle donnée par le Camerounais, aujourd'hui à l'Inter Milan et dont l'intérêt remontait visiblement à un long moment.

Aujourd'hui, Anthony Lopes est toujours là

Si Bosz souhaitait absolument faire venir Onana à Lyon, c'est notamment pour son jeu, supérieur dans son esprit à celui d'Anthony Lopes, alors numéro 1 sans concurrence. "Lorsque Peter arrive, il nous montre ses projets. Il nous dit que pour sa façon de jouer, Onana est un gardien idéal parce que balle au pied, il est énorme, s'est souvenu Juninho. Il pensait que Lopes devait beaucoup progresser à ce niveau-là. C'était l'opportunité pour la continuité. Peut-être que l'OL l'a pensé et que c'était meilleur pour le futur que Lopes devienne numéro deux."

Mais aujourd'hui, le natif de Givors est toujours titulaire et disputera dimanche face à Marseille son 450e match avec l'Olympique lyonnais. Malgré tout, le voilà toujours à la recherche de son premier titre avec son club formateur. "Je lui ai dit qu'il fallait qu'on voie sa photo avec un trophée au musée de l'OL", a précisé le Brésilien, conscient de la carrière de Lopes avec l'équipe rhodanienne.