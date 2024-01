Eugénie Le Sommer (OL) portera la flamme olympique

Eugénie Le Sommer (France) lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans sept mois, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ouvriront leurs portes. Avant cela, la flamme olympique traversera la France et Eugénie Le Sommer sera l’une des porteuses à l’occasion du relai.

Depuis son retour en équipe de France, elle vise cet objectif : celui de participer aux Jeux Olympiques de Paris à l’été 2024 avec les Bleues. De retour en grâce en sélection depuis l’arrivée d’Hervé Renard, Eugénie Le Sommer devrait logiquement être de la partie en juillet, à moins d’une blessure qui l’empêcherait de pouvoir répondre à l’appel. Quoi qu’il en soit, l’attaquante de l’OL participera d’une manière ou d’une autre à ces Jeux. Depuis plusieurs jours, les noms de sportifs qui participeront au relai de la flamme olympique dans l’Hexagone sortent petit à petit.

Il y a eu Gaëtane Thiney du Paris FC et cette dernière sera accompagnée par Le Sommer. La Bretonne a en effet confirmé sa participation au relai de la flamme de Paris 2024. Une vraie récompense pour celle qui a déjà participé en tant que joueuse à deux Olympiades en 2012 et 2016. Pour rappel, l’équipe de France féminine disputera deux matchs du tournoi olympique au parc OL les 25 et 31 juillet ainsi qu’une rencontre à Saint-Étienne le 28 juillet. Dans cette optique, les joueurs d’Hervé Renard devraient poser leurs valises du côté de Tola Vologe, ancien fief du club lyonnais.