Sorti sur blessure à cinq minutes de la fin contre la Côte d’Ivoire, Mama Baldé est parfaitement remis. L’attaquant de l’OL est titulaire ce jeudi contre la Guinée Équatoriale.

En sortant à cinq minutes de la fin, les supporters de la Guinée-Bissau ont craint de ne plus pouvoir compter sur Mama Baldé pour le reste de la CAN 2023. Peu à son avantage dans ce match d’ouverture contre la Côte d’Ivoire, l’attaquant de l’OL avait terminé ce match compliqué avec une blessure. Si rien n’avait vraiment filtré sur les raisons exactes de cette sortie, Mama Baldé sera bien de la partie ce jeudi (15h) pour la deuxième rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations contre la Guinée Équatoriale. Le Lyonnais est de nouveau titulaire sur le front de l’attaque bissau-guinéenne et tentera de se montrer plus efficace.

Il le faudra pour la Guinée-Bissau puisque ce deuxième rendez-vous de la compétition peut déjà s’avérer décisif. Après la défaite contre la Côte d’Ivoire, un nouveau revers mettrait très certainement un terme aux espoirs de qualification. Pour rappel, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant tandis que certains des meilleurs troisièmes seront également de la partie. Mais avec seulement trois points dans le meilleur des cas, difficile d’imaginer faire partie des heureux élus.