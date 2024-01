CAN 2024 : Baldé (OL) touché dans la défaite de la Guinée-Bissau

Pour le premier match de la CAN 2024, la Guinée-Bissau s’est inclinée contre la Côte d’Ivoire. Malheureux devant le but, Mama Baldé est sorti blessé à cinq minutes de la fin.

Face à son public, la Côte d’Ivoire ne pouvait pas mieux commencer sa CAN. Pays organisateur, les Éléphants ont parfaitement lancé leur campagne avec un succès tranquille (2-0) contre la Guinée-Bissau. Cette rencontre d’ouverture disputée dans une ambiance folle a donc fait la part belle au pays hôte qui a rapidement ouvert la marque grâce à l’ancien Lensois Sekou Fofana. Néanmoins, les Bissau-Guinéens n’ont pas baissé la tête et auraient même pu revenir dans la partie si la réussite n’avait pas encore fui Mama Baldé. Comme à l’OL, l’attaquant n’a pas été à son avantage devant le but, lui qui était déjà assez peu servi durant la rencontre. Par deux fois (8e, 30e), Baldé aurait pu permettre à la Guinée-Bissau de croire à l’exploit d’accrocher la Côte d’Ivoire ou du moins la faire douter.

Malheureusement, les malheurs du début de saison lyonnais semblent avoir traversé la Méditerranée pour l’ancien attaquant de Troyes. Pas en réussite devant le but, Mama Baldé a terminé cette rencontre en laissant sa place à cinq minutes de la fin. Pas de remplacement tactique, mais la crainte d’une blessure musculaire… Il ne reste plus qu’à espérer que ce ne soit qu’une simple alerte, que ce soit pour la Guinée-Bissau, Baldé et même l’OL qui pourrait voir son joueur rentrer plus vite que prévu.