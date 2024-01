Les joueuses de l’OL remontées après le rouge reçu par Lindsey Horan contre Brann. (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Pour l'entrée en lice de l'OL en Coupe de France féminine, Sonia Bompastor a choisi de miser sur la continuité. L'entraîneure lyonnaise a remis les mêmes titulaires que face au Paris FC mercredi.

On ne change pas une équipe qui gagne. Avec l’OL féminin, cela laisse un choix limité pour Sonia Bompastor puisque sa formation est pour le moment sur un quasi-sans-faute depuis le début de la saison. Toutefois, malgré les deux matchs rapprochés qui auraient pu lui donner l’envie d’effectuer quelques retouches, l’entraîneure lyonnais a misé sur la continuité par rapport au Paris FC (1-0). Pour cette entrée en lice en Coupe de France dont elles sont les tenantes du titre, les Fenottes n’ont pas connu de bouleversement dans le onze couché pour affronter Montpellier. Les onze titulaires de mercredi sont de retour sur le pré ce dimanche à 15h. Ce 16e de finale n’est pas pris à la légère et c’est donc la grosse équipe qui est alignée d’entrée de jeu.

C’est finalement sur le banc qu’il y a le plus de changements puisqu’en Coupe de France, le nombre est plus limité qu’en D1 féminine. Elles ne sont que cinq avec Laura Benkarth, Perle Morroni, Alice Sombath, Sara Däbritz et Vicki Becho, qui signe son retour dans le groupe. Il ne reste donc plus qu’à espérer que l’OL ne soit touché par aucun pépin physique en cours de match face à une rugueuse formation de Montpellier.

Le onze de l'OL contre Montpellier : Endler - Carpenter, Gilles, Mbock (cap), Bacha - Horan, Damaris, Van de Donk - Le Sommer, Hegerberg, Majri