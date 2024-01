D1 : l’OL a galéré contre le Paris FC pour sa reprise (1-0)

Pour le premier match de l’année 2024, l’OL a été mis directement dans le bain avec un choc contre le Paris FC. En manque de précision dans l’avant-dernier et dernier geste, les Fenottes ont attendu les dix dernières minutes pour s'offrir la victoire (1-0).

Il fallait être bien habillé ce mercredi soir à Décines, car il faisait froid, très froid sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Pourtant, l’affiche du soir avait de quoi réchauffer les cœurs et les corps avec ce duel entre l’OL et le Paris FC. Malheureusement, le petit millier de supporters ayant bravé le froid ont dû attendre longtemps avant de pouvoir se serrer dans les bras pour célébrer un but lyonnais. Mais quel but ! Une inspiration géniale d'Ada Hegerberg à sept minutes de la fin pour offrir la victoire (1-0). En cette reprise de la D1 féminine, la partition rendue a été loin d’être brouillonne. Non, malgré les conditions météorologiques loin d’être optimales, le leader et son dauphin provisoire ont livré un beau match, certes pauvre en occasion, mais plaisant à voir jouer.

Les Lyonnaises directement dans le vif du sujet

Comme Sonia Bompastor s’y attendait, il n’y a pas eu de score fleuve comme au match aller. Il faut dire que les Parisiennes avaient fait le choix de ne pas se jeter à l’abordage dans cette rencontre. Bien en place et en bloc, le Paris FC a d’abord cherché à bien défendre pour éviter de courir au score et a laissé la possession aux Fenottes. Ces dernières ont délivré quelques mouvements de grande classe comme cette action collective à la 11e minute entre Van de Donk, Horan, Hegerberg et Le Sommer trop courte pour reprendre. Le mal lyonnais ce mercredi soir. Dominatrices, les Lyonnaises ont pêché dans le dernier geste pour prendre les devants rapidement. Par trois fois, Ada Hegerberg a eu la balle pour ouvrir le score. Elle a d’abord dévissé sa reprise d’entrée de jeu (1re) avant d’avoir un contrôle un peu trop long sur un bijou d’Horan pour reprendre correctement dans les six mètres (16e).

L'inspiration d'Hegerberg

À force d’avoir du déchet, les coéquipières de Griedge Mbock ont commencé à s’énerver tandis que le PFC a pris un peu plus confiance. Réussissant à passer le premier rideau du pressing, le club parisien a monté d’un cran, sans se montrer dangereux pour autant. Christiane Endler n’a rien eu à faire dans cette rencontre, mais est forcément restée sous la pression d’un but, ses coéquipières ne forçant pas le verrou adverse. Et puis à sept minutes de la fin, c'est tout un stade qui a plongé dans l'allégresse sur une inspiration d'Hegerberg. La Ballon d'Or 2018 a enlevé une belle épine du pied de l'OL avec son 9e but de la saison. Pendant 80 minutes, le Paris FC a cru mettre fin au sans-faute lyonnais. C'était sans compter sur le talent individuel des Fenottes pour signer une 12e victoire en 12 matchs.