OL - Paris FC : Majri, Bacha et Le Sommer titulaires

Selma Bacha lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après un stage de cinq jours en Espagne, l’OL retrouve le championnat ce mercredi. Dans le choc contre le Paris FC, Sonia Bompastor a choisi d’aligner Amel Majri et Eugénie Le Sommer aux côtés d’Ada Hegerberg.

La trêve des confiseurs est terminée et l’heure est à la reprise pour les joueuses de l’OL. Ce mercredi, les Fenottes attaquent la phase retour du championnat de D1 féminine après un incroyable 11 sur 11 sur la première partie de saison. Pour ce retour à la compétition, les filles de Sonia Bompastor sont servies puisqu’elles accueillent à 21h leurs dauphines du Paris FC. Ces dernières se retrouvent sous la pression du PSG qui a pris le meilleur sur le LOSC d’Amandine Henry mardi soir et qui compte deux matchs en moins. Dans ce premier match de l’année 2024, Bompastor doit composer avec les blessures de Wendie Renard et Melchie Dumornay tandis que Delphine Cascarino se rapproche petit à petit d’un retour. Cependant, le onze couché par la technicienne est sans surprise avec ce qui pouvait se faire de mieux avec le groupe retenu pour cette 12e journée de D1.

Gêne musculaire pour Diani

Christiane Endler garde comme à son habitude le but lyonnais et aura devant elle le duo Mbock - Gilles qui enchaîne une deuxième titularisation de suite après le match de Ligue des champions contre le SK Brann. Sur les côtés, Ellie Carpenter animera le flanc droit avec Eugénie Le Sommer de retour de blessure et qui remplace Diani victime d’une petite gêne musculaire. En face Perle Morroni laisse sa place à Selma Bacha. Cette dernière, absente avant la trêve, retrouve son côté gauche avec Amel Majri qui aura pour objectif de distribuer des caviars à Ada Hegerberg dans la surface. Au milieu, l’OL fera dans le classique avec le trio quasi indéboulonnable Damaris - Horan - Van de Donk.

La composition de l’OL : Endler - Carpenter, Mbock, Gilles, Bacha - Horan, Damaris, Van de Donk - Le Sommer, Hegerberg, Majri