OL : Sonia Bompastor donne des nouvelles des blessées

Avant d'affronter le Paris FC mercredi (21h), Sonia Bompastor a évoqué le cas des trois blessées (Renard, Dumornay et Cascarino), qui ne seront pas de retour tout de suite.

De retour de stage dimanche, les Fenottes ont retrouvé le froid du Rhône avant d'entamer la deuxième partie de saison. Lors du rassemblement en Espagne, Sonia Bompastor avait emmené avec elle un groupe complet de 27 éléments, même avec les trois blessées, Wendie Renard, Melchie Dumornay et Delphine Cascarino.

Grâce aux moments de vie passés ensemble, elles ont pu rester proches de l'effectif, bien que leur retour à la compétition ne soit pas pour tout de suite. L'entraîneure lyonnaise a fait un point sur la situation pour les trois joueuses. "Wendie et Melchie sont venues avec nous, mais n’ont pas pu participer aux séances terrain. Elles vont bien mentalement, elles ont le sourire, elles travaillent bien et ont des objectifs bien précis pour leur reprise personnelle, a-t-elle détaillé ce mardi. Elles étaient heureuses d’être avec nous et c’était aussi notre cas de les avoir."

Cascarino "sur le chemin d'une reprise collective"

Il faudra a priori se montrer patient avant de les revoir, même si Cascarino a repris l'entraînement et participé aux tests physiques cet hiver. "Le club a déjà communiqué par rapport à ça. Elles sont dans la période de réathlétisation, on n’a pas de retour bien précis, ça suit son cours. Pour Delphine, c’est aussi difficile de donner une échéance très précise, mais elle va très bien, elle avance, elle est sur le chemin d’une reprise collective quasi normale, a confié Bompastor. Elle est encore un peu adaptée mais j’espère qu’on pourra la retrouver très bientôt avec nous."

Aucune des trois Fenottes ne sera donc sur le pont pour le retour de la compétition mercredi sur la pelouse du Paris FC (mercredi 21 heures). Un match comptant pour la 12e journée de D1.

Avec David Hernandez