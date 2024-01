OL - Paris FC (1-0) : Le Sommer peu inspirée, Horan précieuse

Pour ce match de reprise, Eugénie Le Sommer a été en difficulté contre le Paris FC (1-0). De son côté, Lindsey Horan a plutôt bien digéré son rouge en Ligue des champions avant la trêve. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le Sommer en manque d’inspiration

Elle n’avait plus foulé une pelouse depuis le 8 décembre et sa blessure contre le LOSC. Touchée derrière la cuisse, Eugénie Le Sommer avait manqué les trois derniers matchs de l’année de l’OL. Ayant participé normalement au stage en Espagne la semaine dernière, l’attaquante a malgré tout payé son manque de rythme et de compétition dans ce choc contre le Paris FC. C’était certes un match de reprise pour l’ensemble des Fenottes mais ça l’était d’autant plus pour la Bretonne. Alignée sur le côté droit de l’attaque en l’absence de Diani touchée ces dernières heures, Le Sommer a évolué à un poste qui n’est pas forcément le sien ou du moins qui ne met pas en valeur ses qualités.

Bien plus à l’aise à gauche si elle doit jouer sur un côté, l’internationale française n’a pas été en réussite techniquement et dans ses choix. Peu inspirée, elle a donné l’impression de jouer à contretemps par rapport à ses coéquipières. Passée à gauche durant le deuxième acte, Le Sommer a bien failli ouvrir le score sur une volée dévissée porche de lober la gardienne adverse (49e). Ce fut tout pour la Lyonnaise, remplacée par Sara Däbritz à l’heure de jeu.

Horan, métronome du jeu lyonnais

On a l’impression de souvent se répéter, mais quel plaisir d’avoir une telle joueuse dans l’effectif lyonnais. De la qualité, les Fenottes n’en manquent clairement pas. Mais Lindsey Horan a ce petit truc en plus qui la rend quasiment intouchable. On l’avait laissée dans l’incompréhension la plus complète sur la pelouse du SK Brann avec un rouge plus que discutable. La trêve lui a permis de digérer cette injustice et de revenir chargée à bloc.

Dans le 4-3-3 lyonnais, elle joue ce rôle d’électron libre dans l’entrejeu aidant Damaris à la récupération comme ce ballon gratté dans les 25m lyonnais avant de lancer Carpenter pour l’une des actions les plus chaudes de la première mi-temps (44e). Ou en venant apporter le surnombre offensivement pour créer un décalage.

Cette liberté a clairement mis en difficulté le Paris FC qui n’a pas réussi à se situer. Cela a permis à Horan d’être le régulateur du jeu de l’OL, étant souvent au départ des actions de son équipe. Si sa frappe s’est envolée à la 50e, elle a bien senti les coups pour mettre sur orbite ses coéquipières, sans réussir à se montrer décisive à cause d’un pied ou d’une tête parisienne.