Un 50e match au goût amer pour Horan avec l'OL

Arrivée à l’hiver 2022, Lindsey Horan a disputé son 50e match avec l’OL jeudi soir. Une soirée qui ne restera pas dans la mémoire de l’Américaine, exclue à la 50e minute.

Elle aurait certainement préféré passer ce cap symbolique d’une autre façon. Jeudi soir, à Bergen, Lindsey Horan a disputé son 50e match avec l’OL. Une rencontre que la milieu n’a pas jouée dans son intégralité. Non pas à cause d’un management de Sonia Bompastor mais tout simplement parce que l’arbitre de la rencontre lui a montré le chemin des vestiaires plus rapidement que prévu. Victime d’un tacle par-derrière, Horan n’a que moyennement apprécié de voir ses chevilles être titillées de la sorte et ne s’est pas gênée pour le faire comprendre à Haugland.

Seulement, l’arbitre a pris la véhémence de l’Américaine pour elle et, croyant à une insulte, lui a adressé un carton rouge. "Après le tacle par-derrière de la Norvégienne, Lindsey a eu peur de la blessure et a dit 'mon putain de genou' en anglais. L’arbitre a pensé qu’elle s’adressait à elle et qu’elle l’insultait, et lui a mis un carton rouge, a regretté Sonia Bompastor jeudi soir. C’est dommageable, car ce n’est pas ce qui s’est passé, et cette mauvaise compréhension a eu de graves conséquences."

L’OL a dû concéder le nul face à Brann (2-2) mais en voyant rouge directement, Lindsey Horan devrait certainement manquer les deux dernières rencontres de la phase de poule. Un coup dur même si la qualification pour les quarts de finale est déjà acquise. Seulement, en 50 matchs désormais, la capitaine de la sélection américaine a réussi à se rendre indispensable chez les Fenottes et pour les amoureux du football, il est toujours préférable d’avoir ce genre de talent sur le terrain plutôt qu’en tribunes. Surtout à cause d'une décision aussi radicale que celle prise jeudi en Norvège.