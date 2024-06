Mercato : l'OL aurait un intérêt pour Amine Zouhzouh (FAR Rabat)

Joueur marocain évoluant à FAR Rabat, Amine Zouhzouh, 23 ans, serait sur les tablettes de l'OL et d'autres formations européennes.

Hormis pour les suiveurs assidus du championnat marocain, ce nom ne vous dira sûrement rien. A 23 ans, Amine Zouhzouh réalise la meilleure saison de sa carrière. Milieu offensif, il compte 9 buts et 10 passes décisives en 28 rencontres avec son club, le Far Rabat. Il est d'ailleurs l'un des artisans de l'excellent exercice de son équipe, qui est deuxième avant la dernière journée et peut encore rêver du titre. Des performances qui ne seraient pas restées invisibles en Europe.

D'après Foot Mercato, le footballeur de la génération 2000 serait suivi par l'Olympique lyonnais. D'autres écuries du Vieux Continent l'auraient dans leur viseur, à savoir les Espagnols du Real Betis et de Getafe, ainsi que les Allemands du Saint-Pauli. Si pour l'heure, l'OL n'en serait qu'au simple stade d'intérêt, une formation russe, le FK Dinamo Makhatchkala, aurait fait une proposition pour racheter les deux années de contrat qu'il lui reste.

Il a confirmé sa bonne saison de l'an dernier

Passé notamment par la réserve d'Angers entre juin 2019 et janvier 2020, Zouhzouh est sur une pente ascendante depuis quelques mois maintenant. L'an passé, il avait déjà marqué les esprits du côté de l’US Touarga en marquant à neuf reprises, en plus de ses cinq offrandes. Cette saison, il a aussi découvert la Ligue des champions africaine et frappé aux portes de la sélection. Pré-convoqué en juin par Walid Regragui avec le Maroc, il n'a finalement pas été retenu.

Après le Botola (nom du championnat marocain), ce droitier doté d'une belle qualité technique découvrira-t-il l'Europe ? Ses dirigeants demanderaient entre 1,5 et 2 millions d’euros pour son transfert.