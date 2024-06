OL : Mata (Angola) et Patouillet (France U20) vainqueurs

Deux joueurs de l'OL ont disputé des matchs internationaux vendredi. Clinton Mata (Angola) et Mathieu Patouillet (France U20) ont tous les deux gagné.

La trêve internationale se poursuit pour la dizaine de joueurs de l'OL concernés. Vendredi, ils étaient deux à porter les couleurs de leur sélection, à savoir Clinton Mata avec l'Angola et Mathieu Patouillet en équipe de France U20. Et on peut dire que ces rencontres se sont plutôt bien déroulées pour eux.

Commençons avec l'événement du 7 juin, le retour du défenseur sous le maillot angolais, huit ans après sa dernière cape. Le Lyonnais était titulaire dans le 11 concocté par Pedro Gonçalves, évoluant au poste de latéral droit.

Retrouvailles heureuses pour Mata

Ses retrouvailles avec les Palancas Negras se sont bien passées, puisque son équipe a battu l'Estawini. Le but précoce de Mabulu dès la deuxième minute a suffi au bonheur des siens (1-0). Grâce à ce succès, l'Angola double provisoirement le Cameroun et le Cap-Vert dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Actuellement deuxième, il compte cinq points après trois journées et est toujours invaincu. Mata, lui, a été remplacé dans le temps additionnel par l'ancien Rhodanien Jordy Gaspar. Prochain rendez-vous mardi désormais pour les Angolais avec un choc à domicile contre les Camerounais.

Patouillet titulaire et décisif

Mathieu Patouillet aussi pouvait avoir le sourire. Le jeune gardien, qui devrait poursuivre son prêt à Sochaux, gardait les cages des Bleuets pour la deuxième fois dans le Tournoi Maurice-Revello. Après deux résultats très décevants, une défaite face à la Côte d'Ivoire d'Yvann Konan (0-2) et un nul contre le Mexique (2-2, défaite aux tirs au but), les hommes de Landry Chauvin ont enfin empoché leur première victoire.

La réalisation d'Alan Virginius (39e), couplée aux arrêts du portier lyonnais en seconde période, ont conduit au succès 1 à 0 des Français. Après trois parties, ils possèdent un bilan de quatre unités, ce qui les classe pour l'instant troisièmes. Dans cette phase de groupes de la compétition, la France doit encore défier l'Arabie saoudite dimanche, avant un match de classement.