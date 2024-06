Orel Mangala avec la Belgique (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Trois joueurs de l'OL ont participé à des matchs internationaux mercredi. Mangala a joué une mi-temps avec la Belgique, Patouillet est resté sur le banc avec la France U20. Konan était lui titulaire avec la Côte d'Ivoire U20.

Le programme sera copieux pour les Lyonnais ce jeudi, avec notamment les internationaux africains A en action. Mais mercredi, trois joueurs de l'OL ont déjà disputé des rencontres avec leur sélection respective : Orel Mangala avec la Belgique et Mathieu Patouillet pour l'équipe de France U20 et Yvann Konan sous les couleurs ivoiriennes.

Honneur à celui qui a foulé la pelouse chez les grands, à savoir le milieu de terrain. Remplaçant lors du match amical face au Monténégro, il a pris part à la seconde période, entrant en jeu à la place de Johan Bakayoko (PS Eindhoven). Les Diables Rouges menaient alors 1 à 0 grâce à l'inévitable Kevin De Bruyne (Manchester City) juste avant la pause.

Dans le temps additionnel, Leandro Trossard (Arsenal) a marqué le deuxième but sur penalty (2-0, 90e+3), après l'exclusion d'un adversaire à la 88e minute. Une mi-temps de plutôt bonne facture pour Mangala, qui a vécu sa 14e sélection. La 15e pourrait arriver dès samedi, puisque les Belges défient le Luxembourg dans leur dernière affiche avant l'Euro.

Nouvelle déconvenue pour les U20 français

Un mercredi moins joyeux en revanche pour le gardien prêté à Sochaux, et qui devrait y rester un an de plus. Patouillet était sur le banc avec les Bleuets face au Mexique lors du tournoi Maurice-Revello. Titulaire lors de la défaite 2 à 0 contre la Côte d'Ivoire, il a cette fois-ci laissé sa place au Monégasque Yann Lienard. Avec une formation totalement renouvelée entre les deux parties, les Français ont livré une performance poussive (2-2).

D'abord menés à partir de la 58e minute, les protégés de Landry Chauvin ont bien réagi en égalisant très vite par Edouard Michut (1-1, 63e). Matthis Abline a cru offrir la victoire aux siens (2-1, 77e), mais les Mexicains sont finalement parvenus à recoller à la 86e minute (2-2).

Ils ont ensuite remporté la séance de tirs au but, privant la France d'un point supplémentaire. Désormais, les U20 sont quatrièmes du classement dans la poule 1, dominée après deux journées par les Ivoiriens (six points). Les partenaires d'Yvann Konan ont à nouveau gagné, sur le score de 2 à 1 face à la Corée du Sud. Le portier rhodanien était encore titulaire. Les jeunes Bleus comptent eux une unité. Ils sont attendus vendredi à Aubagne pour affronter les Coréens, dernière avec deux défaites. Rappelons que les premiers de chaque groupe joueront la finale, les autres des matchs de classement.