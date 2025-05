Mercato : vers à un retour à l'OL pour Mathieu Patouillet (Sochaux)

Prêté à Sochaux depuis deux saisons, Mathieu Patouillet (21 ans) va quitter le Doubs. Il reviendra à l'OL, mais pour combien de temps ?

Sochaux, club français historique, végète toujours en National depuis 2023 et sa rétrogradation administrative. C'est au même moment, alors qu'il fallait des joueurs pour repartir sur un nouveau projet, que le gardien lyonnais, Mathieu Patouillet, est prêté au club doubiste.

D'abord en retrait dans la hiérarchie, il devient en octobre 2023 le titulaire, une place qu'il ne quittera plus. Si son équipe a terminé dans le ventre mou (8e), le Rhodanien en profite pour vivre un exercice plein et accompli. A l'intersaison 2024, il est de nouveau transféré provisoirement au FCSM.

10 clean-sheets en 31 matchs de National

Il joue toutes les rencontres de National, et avant la dernière journée qui a lieu vendredi, il cumule 10 clean-sheets en 31 rencontres. De quoi là aussi donner satisfaction à ses dirigeants. "C'est un garçon méritant, et qui est un exemple pour tous les jeunes sur et en dehors du terrain", ont-ils confié sur la radio Ici Belfort Montbéliard (ex-France Bleu).

Après deux ans, son expérience chez les Sochaliens se terminera vendredi à Quevilly. Un dernier match avant de retourner à l'OL, comme l'a exprimé le manager général Julien Cordonnier. Maintenant, Patouillet restera-t-il dans le Rhône en 2025-2026. Au vu de la situation sportive, difficile de le prévoir. Il dispose d'un contrat courant jusqu'à 2026. Il lui restera donc une année avant la fin de son bail.

Quelle gestion des gardiens pour l'OL ?

Quel choix feront les décideurs lyonnais ? Sachant qu'un autre portier prometteur, Justin Bengui (19 ans, lié au club jusqu'en 2028) reviendra de son prêt en Serbie cet été. Dans la gestion de ses gardiens aussi, l'OL aura des questions à se poser. L'actuel remplaçant de Lucas Perri, Rémy Descamps, est lui sous contrat jusqu'en 2027.