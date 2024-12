Sochaux : la bonne passe de Mathieu Patouillet, prêté par l'OL

Mathieu Patouillet célébré par ses coéquipiers après Sochaux – Reims (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Décisif lors du 32e de finale contre Clermont, Mathieu Patouillet, prêté par l'OL, enchaîne les belles prestations. Il permet à son équipe d'être une des meilleures défenses du National.

Après une première saison accomplie, Mathieu Patouillet confirme du côté de Sochaux. Déjà prêté dans le Doubs en 2023-2024 par l'Olympique lyonnais, le gardien de 20 ans (génération 2004) est aujourd'hui le titulaire indiscutable à so, poste, comme l'était lors du précédent exercice. Un bon signe pour la suite de sa carrière, car il est parvenu à s'imposer chez l'un des prétendants au titre en National.

Huitièmes l'an passé, les Sochaliens sont quatrièmes après quatorze journées, portés notamment par leur défense. Deuxième meilleure arrière-garde derrière Dijon avec dix buts concédés, le club doubiste peut compter sur son portier. Après une entame de championnat difficile, marquée par deux revers lors des quatre premières affiches, il s'est bien rattrapé, au point d'être invaincu depuis mi-septembre (quatre succès et six nuls en National).

Déjà neuf matchs sans prendre de but cette saison

Dans cette belle spirale, Patouillet s'illustre. Il reste sur huit matchs sans prendre de but sur ses treize dernières sorties toutes compétitions confondues. A son crédit, une très solide partition contre Clermont en 32es de finale de la Coupe de France (0-0, qualification du FCSM aux tirs au but). Le jeune portier a arrêté la tentative de Mehdi Baaloudj, donnant l'avantage à sa formation.

Visiblement très à l'aise dans l'exercice, il avait déjà aidé Sochaux à éliminer Reims en 16es de finale (2-2, 5-4 t.a.b) lors de l'édition 2023-2024. Au prochain tour, l'international U20 devrait encore être sollicité, puisqu'une nouvelle écurie de Ligue 2, Guingamp, fera face aux hommes de Karim Mokeddem en 16es de finale mi-janvier.

Quel avenir à l'OL ?

A l'issue de cette seconde saison chez les Sochaliens, Patouillet devrait revenir à l'OL. Il faudra alors voir quel sera son rôle. Il arrivera à un an de la fin de son contrat (2026), et voudra assurément avoir une place dans la hiérarchie lyonnaise derrière Lucas Perri. Mais en attendant, il a une saison à terminer, et pourquoi pas une promotion en Ligue 2 à aller chercher avec le FCSM.