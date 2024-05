OL - Mercato : Patouillet devrait continuer à Sochaux

Prêté cette saison à Sochaux, Mathieu Patouillet a pu connaitre sa première expérience en professionnels. Le gardien devrait continuer en Franche-Comté puisque le club sochalien négocie actuellement avec l’OL.

Est-ce qu’il était en train de se dire qu’il aurait pu vivre une finale de Coupe de France avec son club formateur s’il était resté ? Ce ne fut très certainement pas les pensées de Mathieu Patouillet mardi au moment de s’installer derrière l’une des rambardes du terrain d’entraînement où s’échauffaient Anthony Lopes, Lucas Perri et Mattéo Pereira. Depuis un an, il goûte enfin au monde professionnel grâce à son prêt à Sochaux et cette expérience n’a été que bénéfique, comme il l’a rappelé le week-end dernier. Ayant disputé son dernier match de la saison avec le club sochalien samedi, Patouillet a fait son retour entre Rhône et Saône auprès des siens. Il a assisté à la victoire de l’OL contre Strasbourg dimanche (2-1) et est venu voir ses coéquipiers, que ce soit la réserve ou le groupe professionnel mardi à Décines.

Les deux clubs travaillent sur la finalisation d'un accord

Pendant qu’il était en train d’échanger avec Joël Bats en bord de terrain, Mathieu Patouillet espérait certainement que son avenir se décante aussi en coulisses. Avant sa dernière avec Sochaux, le gardien avait espéré que son "avenir se règle rapidement". Malgré l'intérêt de Molenbeek, la tendance irait bien vers un retour en Franche-Comté la saison prochaine comme avancé durant le week-end. D’après les informations de nos confrères de l’Est Républicain, Sochaux et l’OL discutent actuellement pour trouver le bon compromis en vue de la saison prochaine et travaillent sur une finalisation d’un accord. Malgré le probable départ d’Anthony Lopes, l’accent a été mis sur la prise d’expérience pour Mathieu Patouillet.