OL : quand la Ligue 1 met en valeur Clinton Mata

Clinton Mata lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL n'a pas eu beaucoup de satisfactions en 2024-2025. Clinton Mata en fait partie, tant le défenseur a très souvent tenu son rang. La Ligue 1 a publié une vidéo de ses plus belles actions.

On ne sait pas si l'OL repartira dans l'élite en 2025-2026. Mais si c'est le cas, Clinton Mata devrait encore être un des hommes de base de l'équipe. Premièrement car sa valeur marchande est moins élevée que celle d'un Malick Fofana ou d'un Lucas Perri, pour ne citer qu'eux. Et deuxièmement, parce qu'il est indéboulonnable dans le 11 de départ. Arrivé à l'été 2023, il s'est vite imposé dans le Rhône, et aujourd'hui, sa place de titulaire peut difficilement être contestée.

En 2024-2025, l'Angolais a joué 40 rencontres toutes compétitions confondues avec l'Olympique lyonnais. Aligné majoritairement en charnière centrale, il a fréquemment fait la paire avec Moussa Niakhaté. S'il n'est pas le joueur le plus médiatisé du championnat, l'ancien membre du Club Bruges commence tout de même à se créer une belle réputation.

L'impressionnant sauvetage face au PSG

C'est ce qu'on devine en observant la vidéo publiée par le compte officiel de la Ligue 1 sur ses réseaux sociaux. Preuve que l'homme de 32 ans marque les esprits. Dans ce résumé de ses plus belles actions de la saison passée, on note évidemment cet incroyable retour devant Ousmane Dembélé contre le PSG (3-2).

Beaucoup de tacles, de prises de risques pour relancer, mais pas seulement. Auteur de quatre passes décisives en championnat, Mata a pu faire apprécier sa qualité de centre. C'est de cette manière qu'il a offert de belles opportunités à ses coéquipiers. Ne lui manque finalement qu'un but, si l'on veut chipoter, pour compléter sa panoplie.