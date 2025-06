OL : Mata, Cherki, Tolisso, Tagliafico... les tops de la saison !

Lundi 26 mai, "Tant qu’il y aura des Gones" faisait son retour pour un ultime épisode, consacré notamment aux tops de la saison 2024-2025.

C’était l’heure du conseil de classe pour les Lyonnais en cette fin de saison 2024-2025. Une séance animée par Razik Brikh, entouré de Nicolas Puydebois (ancien gardien de l’OL entre 2002 et 2005) et du journaliste de la rédaction, David Hernandez. L’occasion pour les chroniqueurs de désigner les joueurs les plus en vue de l’exercice rhodanien. Pour l’ancien portier lyonnais, Rayan Cherki a sans conteste été l’élément clé de la saison : "Rayan Cherki, pour moi c'est le top de cette saison. C'est lui qui a éclairé le jeu, qui l'a accéléré. C'est lui qui a dynamisé l'animation offensive de l'OL. L'éclair ou l'éclaircie dans le jeu, ne passait que par lui. Je trouve qu'il a gagné en maturité dans ses performances, dans sa régularité".

Par ailleurs, Nicolas Puydebois a tenu également à souligner le retour en forme de Corentin Tolisso : "Corentin Tolisso, ça a été le vrai catalyseur de ce milieu de terrain en fait. Il y avait une équipe avec ou sans lui. Il a souvent été placé à des endroits différents mais le milieu de terrain était bien plus performant avec lui. Ce que je veux louer, c'est son professionnalisme. Le travail invisible. Force est de constater qu'il a pris un préparateur. Il a de nouveau agi comme un footballeur professionnel, comme un sportif de haut niveau", a-t-il souligné.

Enfin, il conclut son top 3 par l'international argentin, Nicolas Tagliafico : "J'ai mis Nicolas Tagliafico, par rapport à sa grinta et son état d'esprit : à chaque fois qu'il est sur le terrain en fait, il triche pas. Il donne 100 % de ce qu'il a. Et il a ce supplément d'âme qui fait que c'est un coéquipier modèle. C'est un joueur qu'on aime avoir dans son équipe finalement. Pour moi, c'est vraiment le triptyque de cette année (Cherki, Tolisso et Tagliafico). C'est ceux qui ont porté l'OL sur cette saison 2024-2025", affirme-t-il. Du côté de la rédaction, le son de cloche est identique, avec Rayan Cherki, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico en trio vedette.

Une petite différence pour Enzo Reale

Absent pour cette toute dernière émission de la saison, Enzo Reale, habitué des débats de "Tant qu’il y aura des Gones", propose un top 3 légèrement différent. Le milieu formé à l’OL place également Corentin Tolisso et Rayan Cherki, mais remplace Nicolas Tagliafico par Clinton Mata. Un choix que soutient pleinement Nicolas Puydebois : "Je comprends le choix de Clinton Mata par rapport à sa régularité, à son charisme dans l'équipe. Je pense qu'il a un positionnement qui apporte de la sérénité, du calme. On a besoin également de ce genre de joueur régulier. C'est pas le meilleur de l'équipe, par contre, on sait à quoi s'attendre quand il est sur le terrain. En fait, c'est linéaire en terme de performance." Et vous quel est votre top 3 à l'OL sur la saison 2024-2025 ?