OL Lyonnes : les U13 remportent le "Festival Foot Pitch"

Anciennement "Challenge National Féminin", le "Festival Foot Pitch" revient à nouveau à l'OL Lyonnes en 2025. Les jeunes rhodaniennes ont triomphé ce week-end à Capbreton.

Certes battu par le PSG et Montpellier chez les U19 pour le titre, l'OL Lyonnes n'en reste pas moins un modèle pour la formation des jeunes filles. Les résultats des dernières années le montre, il a encore un peu d'avance sur ses concurrents. Le club rhodanien a d'ailleurs soulevé un nouveau trophée dimanche, grâce à ses U13, qui ont remporté le "Festival Foot Pitch".

Considéré comme le championnat de France de la catégorie, il remplace le "Challenge National Féminin" qui était organisé précédemment. Comme le révèle le site FootoFéminin, les Lyonnaises ont à nouveau triomphé en 2025. Pour cela, il a fallu dominer les autres équipes qualifiées, tout ce petit monde ayant rendez-vous à Capbreton, dans les Landes, samedi 7 et dimanche 8 juin.

Quatre victoires et deux matchs nuls

Sur le terrain, les Fenottes ont battu le FC Nantes (1-0), Caen (4-1), Valenciennes (2-1) et Nice (1-0). Elles ont aussi partagé les points face à Toulouse (0-0) et Dijon (1-1). Premier au classement sportif, elles ont aussi brillé à la jonglerie (premières) et au classement de la conduite (deuxièmes). Au général, elles devancent donc Dijon et Valenciennes, également sur le podium.

Dans cette compétition, nous retrouvions le Paris FC, Brest, Fleury, Bordeaux, Strasbourg ou encore Villefranche Beaujolais, qui représentait lui aussi le Rhône. Le FCVB termine 14e sur 16 formations présentes.

L'OL Lyonnes a gagné 6 fois de suite le tournoi

Depuis 2014-2015 et le changement d'appellation, c'est la septième fois que l'OL Lyonnes gagne ce tournoi. Il a terminé en tête de toutes les éditions, soit six éditions, depuis 2017-2018. Deux furent annulées lors de la crise sanitaire (2019-2020 et 2020-2021).