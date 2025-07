Euro : une première journée qui a souri aux joueuses d'OL Lyonnes

Jule Brand avec l’Allemagne (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Après la première journée de la phase de poules de l'Euro, les joueuses d'OL Lyonnes rayonnent. Parmi les dix engagées, neuf ont gagné leur match.

Il ne pouvait pas y avoir de carton plein, mais pour l'heure, l'Euro se déroule idéalement pour presque toutes les joueuses d'OL Lyonnes. Elles sont dix en lice, et neuf ont gagné leur première affiche dans la compétition. Le maximum possible car nous avons assisté au début de l'épreuve à un affrontement entre Rhodaniennes.

Trois Lyonnaises buteuses

A vrai dire, seule les Norvégiennes Ingrid Engen et Ada Hegerberg ont pris part au duel face à la Suisse de Leila Wandeler. Une confrontation remportée par la Norvège (2-1), notamment grâce à un but de l'inaltérable attaquante. Nous avons d'ailleurs vu plusieurs membres des Fenottes briller devant les cages. Jule Brand fut déterminante dans le succès allemand contre la Pologne avec une réalisation et une passe décisive (2-0). Pour la France, Marie-Antoinette Katoto a ouvert la marque, et lancé les Bleues vers une victoire capitale contre l'Angleterre (2-1).

Les satisfactions personnelles concernent également Alice Sombath et Selma Bacha. Les deux défenseures ont réalisé des performances de haut vol pour bloquer les offensives britanniques. En revanche, en plus de Wandeler, Amel Majri et Damaris Egurrola (Pays-Bas) n'ont pas joué sur ces premiers jours.