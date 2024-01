Ce sont les petits nouveaux du staff de Pierre Sage. Cet hiver, Jamal Alioui et Damien Della Santa ont intégré l'OL. Des ajouts salués par notre consultant, Nicolas Puydebois.

Conforté lors de la trêve, même si son statut est toujours officiellement celui d'un coach intérimaire, Pierre Sage a pu apporter des retouches à son staff. Il a ainsi pu incorporer à son équipe Jamal Alioui et Damien Della Santa. Les deux techniciens vont progressivement amener leur touche au quotidien, ce que Nicolas Puydebois voit plutôt d'un bon œil.

L'ancien gardien de l'Olympique lyonnais, trois fois champion de France de 2003 à 2005, a forcément eu du mal à ne pas apprécier la nomination de l'ex-dirigeant du Goal FC. En effet, camarades à l'académie, les deux hommes ont collaboré un an chez l'actuel pensionnaire de National. "C'est un ami, on se connaît depuis plus de 30 ans car on a fait toute notre formation à l'OL ensemble. Il a de vraies qualités, mais il faudra qu'il fasse attention à son tempérament, a-t-il prévenu. Au-delà de ses compétences d'entraîneur, de tacticien avec de réelles idées de jeu, il est complémentaire avec Pierre Sage, aussi bien sur le plan tactique que sur l'aspect attitude, comportement. Jamal est plus impulsif, sanguin, et c'est peut-être ce qui lui fera défaut."

Pour notre consultant, l'association des deux sur le banc peut totalement fonctionner. "Je pense que ça peut être bien, ce côté bon flic, mauvais flic. Quand c'est trop lice, trop monotone, ça peut faire peur, et l'inverse est valable également. Les deux ensemble, cela peut fonctionner car leur caractère sont opposés, a-t-il expliqué dans Tant qu'il y aura des Gones. Le coach sait s'entourer de personnes qui ont de bonnes valeurs, qui sont fidèles et loyales, ayant leurs qualités et leurs défauts."

"Sage a besoin de s'appuyer sur un staff en qui il a confiance"

Concernant Della Santa, Nicolas Puydebois se montre là aussi plutôt satisfait. "J'en ai entendu parler mais ne le connais pas. Il a bonne presse. L'OL, depuis que Sage avait repris l'équipe, fait des progrès sur les coups de pied arrêtés, aussi grâce à la force de Jake O'Brien (trois buts). S'il apporte encore une plus-value sur ce sujet, c'est bien. Dans le football moderne, ces phases de jeu peuvent être une arme et débloquer les situations, a-t-il souligné. Il faudra aussi travailler défensivement. Cet apport n'est pas anodin." Au-delà de sa spécialité, qui a fait sa renommée, l'adjoint passé par Nice sera chargé du développement individuel pour la progression des joueurs.

Globalement, Puydebois voit d'un bon œil que Pierre Sage ait pu ramener des collaborateurs qu'il a lui-même sélectionnés. "Il a besoin de s'appuyer sur un staff en qui il a confiance. Cela leur permettra, une fois que l'OL aura pris assez de points, de mettre en place le jeu qu'ils souhaitent avec leur philosophie, a-t-il affirmé. Ils sont pragmatiques aujourd'hui du fait de la situation, mais ils aiment avoir le ballon, qu'il y ait du mouvement, le jeu de position. Ils vont nous proposer quelque chose à un moment ou à un autre. Je pense que le groupe peut s'adapter, à la condition d'écouter et de travailler."