OL - Discipline : Henrique n’est plus en sursis

N’ayant pas écopé d’un troisième carton jaune en dix matchs officiels, Henrique est parvenu à échapper à une sanction disciplinaire.

Voilà un souci en moins à gérer pour Henrique et l’OL. Comme Dejan Lovren et Mahamadou Diawara, qui sont eux toujours en sursis, et même suspendu pour le Croate, le défenseur gauche pouvait craindre une suspension en cas de nouveau carton jaune. En effet, il avait été averti dernièrement face à Clermont (1-2) et Monaco (0-1), de quoi jouer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Mais sa période de sursis est désormais terminée, après avoir échappé à une sanction contre Nantes (1-0), où il n’était pas entré en jeu, et Pontarlier dimanche dernier en Coupe de France (0-3). Lancé dans la rencontre à 10 minutes du terme, il est resté très propre dans ses interventions, et n’avait de toute manière pas une grande menace offensive à gérer.

6 matchs pour Henrique cette saison

Le voilà donc un peu plus libre de ses actions. A 29 ans, le latéral brésilien est la doublure de Nicolas Tagliafico. S’il a eu le droit à peu de temps au début de la saison, l’arrière a su, par ses performances appliquées et sérieuses lorsqu’on a fait appel à lui, gagner progressivement des minutes. Aujourd’hui, il a disputé six affiches toutes compétitions confondues, dont trois comme titulaire, et toutes à partir du 1 octobre.