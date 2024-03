OL : Henrique évoque l'intégration de Lucas Perri

Lucas Perri porté par les joueurs de l’OL après la qualification contre Strasbourg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Compatriotes brésiliens, Henrique et Lucas Perri apprennent à faire connaissance. Le défenseur s'est confié sur les premiers pas du gardien en France.

Cet hiver, l'OL a recruté dans toutes les lignes. Parmi les sept renforts arrivés durant le dernier mercato, on retrouve notamment Lucas Perri. Le portier brésilien, considéré comme l'un des meilleurs la saison passée en Serie A pour ses performances avec Botafogo, a pris le rôle de doublure derrière Anthony Lopes.

Trois mois après sa signature, son compatriote, Henrique, explique comment se déroule l'intégration du footballeur de 26 ans. "Il fait partie des recrues qui ont fait du bien notre effectif. C'est difficile au début car lorsque vous ne parlez pas français, c'est dur de comprendre. Il faut s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau pays. On n'a que notre famille. Mais on peut aussi compter sur le staff, pas seulement technique, qui aide beaucoup, comme Isabelle Dias, ça fait la différence, a assuré le latéral. Je lui apporte aussi mon soutien lorsqu'il a besoin de traduire certaines choses. Son adaptation est bonne, il a bien répondu sur ses quelques apparitions. C'est le plus important."

Perri capital en Coupe de France

Pour l'heure, il n'y a pas de véritable concurrence entre Lopes et Perri, puisque le Rhodanien est numéro 1. Toutefois, son coéquipier a pu montrer ce dont il était capable lors des deux affiches qu'il a disputées. Déjà globalement rassurant face à Lille en 8es de finale, il fut déterminant en quarts de finale contre Strasbourg, sortant une tentative adverse lors des tirs au but (0-0, 4-3 tab). Il pourrait d'ailleurs être de nouveau titulaire face à Valenciennes mardi en demi-finales.

Interrogé sur les deux gardiens du groupe, Henrique s'est montré dithyrambique. "Ce sont deux grands joueurs. Anthony est très fort. Lucas, je le connaissais déjà du championnat du Brésil, il est aussi très bon. La victoire aux penalties, c'était super pour lui. Ils ont des styles différents, mais ils sont performants tous les deux, et c'est ça qui compte, a clamé l'arrière-gauche. En tant que défenseur, on est tranquille avec eux dans l'effectif."