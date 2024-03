Entre deux matchs de championnat, la réserve de l'OL accueillera celle de Grenoble ce vendredi à 20 heures.

Pas de relâche cette semaine pour la réserve de l'OL. Si les hommes de Gueida Fofana ne joueront pas en championnat de National 3 ce week-end, ils disputeront tout de même une affiche amicale. Ce vendredi, à partir de 20 heures, les Gones défient leurs homologues de Grenoble au centre d'entraînement.

L'occasion pour la jeune garde lyonnaise de travailler avec une opposition réelle avant de retrouver la compétition et la lutte pour le maintien dès le 6 avril face à Limonest-Saint-Didier. La formation grenobloise évolue en Région 1 et occupe actuellement la troisième place.

Un test avant le sprint final

Les Rhodaniens eux viennent de s'incliner 3 à 2 face à Espaly et ont glissé au septième rang en N3. Ils comptent sept points d'avance sur le douzième et premier relégable, l'Olympique Valence, mais seulement cinq sur Chassieu-Décines, onzième et possiblement concerné par une descente à l'étage inférieur. Avant d'entamer le sprint final, il s'agit là d'un bon moyen d'engranger de la confiance et de permettre, certains de retrouver du rythme, mais aussi de voir quelques U19 à l'étage supérieur.