OL académie : le programme du week-end

Peu de matchs officiels en ce week-end de Pâques pour les équipes de l'académie. Seules les féminines joueront en championnat.

Un week-end assez calme, mais pas inactif pour les formations de jeunes de l'Olympique lyonnais. En ce week-end de Pâques, peu de championnats sont programmés, hormis chez les féminines. Les U19 et la réserve seront sur le pont le dimanche 31 mars à 13 heures.

En troisièmes division, les joueuses d’Antoine Capinielli disputeront un véritable choc à Cannes. Après avoir balayé l'US Colomiers 3 à 0 lors de la journée précédente, l'OL se mesurera au deuxième, qui compte deux longueurs de plus que lui. En cas de succès, il serait assuré de passer a minima troisième, et donc d'être toujours en course pour le titre à six matchs de la fin de la saison.

Des matchs amicaux chez les garçons

Les plus jeunes, elles, doivent confirmer leur dynamique parfaite lors de la phase élite. Après cinq rencontres, les Fenottes comptent quinze points, soit six de plus que le Paris Saint-Germain. Elles entameront la phase retour à Nantes, ce qui doit les mener, sauf écroulement, à un nouveau sacre de championnes de France dans la catégorie, ce serait le troisième de suite.

Chez les garçons, deux équipes joueront des parties amicales, notamment en vue de la saison prochaine. La réserve recevra Grenoble ce vendredi à 20 heures au centre d'entraînement. Quant aux U17, ils accueilleront un groupe de l'académie montée par Milan Bisevac, l'ancien Lyonnais, le samedi 30 mars à 10 heures.

Tournoi de Montaigu pour les U16

Enfin, les U16 entament ce 29 mars le célèbre tournoi de Montaigu. Ils commenceront la compétition contre Bordeaux (18 heures). Les Gones enchaîneront ensuite face à Brest (samedi 30, matin) puis Rennes (samedi 30, après-midi), avant les phases finales le 31 mars et le 1er avril selon leur place dans leur groupe. L'an passé, ils s'étaient inclinés en finale du mini Mondial aux tirs au but.