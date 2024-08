Contre le Torino, l’OL a renoué avec le clean-sheet

Lucas Perri lors de la finale OL – PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant encaissé deux buts contre le WSG Tirol et un contre Sankt Pauli, l’OL a réussi à garder sa cage inviolée contre le Torino. Lucas Perri n’a lui pas encore encaissé de buts dans cette préparation estivale.

Pierre Sage l’avoue, son équipe est "plutôt faite pour attaquer que pour défendre". Du moins, les efforts semblent moins instinctifs pour revenir que pour aller vers le but adverse. Toutefois, l’entraîneur lyonnais a aussi avancé que son OL pouvait être solide défensivement en ayant le contrôle du ballon et c’est forcément la stratégie que le natif de Lons-le-Saunier souhaite mettre en place. Il reste encore du travail, mais il était plutôt satisfait de la maîtrise de ses joueurs contre le Torino mercredi (0-0). Si les coéquipiers de Malick Fofana ont eu du mal à se créer des occasions, ils en ont aussi concédé très peu. Après deux matchs à encaisser au moins deux buts, ce clean-sheet contre le club turinois a forcément été une bonne nouvelle dans les rangs rhodaniens.

0 but pour Perri, trois pour Lopes

Ce n’est pas faute d’avoir eu quelques sueurs froides malgré tout. Le Torino a eu les meilleures opportunités, à l’image de cette double occasion qui a permis à Lucas Perri de se mettre en valeur juste après le retour des vestiaires. Si certaines attitudes laissent penser que le Brésilien n’est pas encore tout à fait à l’aise, le nouveau numéro 1 de l’OL est malgré tout infranchissable depuis le début de la préparation.

Il n’a pas encore encaissé le moindre but avant d’affronter l’Union Berlin, samedi (17h). Les trois buts concédés par la formation lyonnaise l’ont été avec Anthony Lopes dans le but. Toutefois, cela ne devrait plus se reproduire dans cette première quinzaine d’août. Lucas Perri est désormais amené à jouer les 90 minutes des deux amicaux restants.