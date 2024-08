Ce vendredi (18h), Alexandre Lacazette, avec Rayan Cherki et Johann Lepenant, a l’occasion de décrocher l’or olympique. Une joie pour Pierre Sage qui ne voit que du positif d’avoir laissé ses joueurs à la disposition des Bleus.

Un petit coup à la cheville reçu contre l’Égypte a eu raison de sa participation à l’entraînement collectif de l’équipe de France olympique mercredi. Néanmoins, il n’y avait pas péril dans la demeure au sein du staff français concernant la présence d’Alexandre Lacazette vendredi (18h) à la finale des Jeux olympiques. Ce rendez-vous, le capitaine en rêve depuis qu’il a reçu le coup de téléphone de Thierry Henry pour lui annoncer sa présence dans le groupe français pour les JO 2024. Il n’est donc pas question de louper ce choc contre l’Espagne avec l’or olympique à portée de mains.

Rentrés de Divonne-les-Bains ce jeudi, les joueurs de l’OL seront logiquement derrière leur capitaine, mais aussi Rayan Cherki et Johann Lepenant. Pierre Sage également, même s’il n’avait pu échanger avec Lacazette depuis la demie contre l’Égypte. Cette qualification, l’entraîneur l’a presque vécue comme un soulagement. "Un tel parcours, c’est forcément positif dans les têtes. Lundi soir, je faisais la remarque quand ils étaient menés 1-0 de savoir comment ils seraient si on devait les récupérer dans ces conditions-là avec une défaite. Donc, je suis très content qu’ils aient gagné."

"Content et fier de ce qu'ils représentent"

La finale de vendredi viendra mettre un terme à quasiment deux mois de préparation et de compétition pour les joueurs de l’OL et notamment Lacazette. À 32 ans, l’attaquant n’est plus tout jeune et beaucoup se demandent dans quel état sera le numéro 10 pour la saison à venir. Pierre Sage a tenu à rassurer sur ce plan-là et ne regrette pas d’avoir autorisé ses joueurs à participer aux Jeux, quitte à faire l’impasse sur la préparation estivale. "Ça ne me contrarie pas du tout. Je suis à la fois très content pour eux et très fier de ce que les trois représentent. Ce sont de dignes représentants de notre club sur la scène internationale. Les valeurs de l’olympisme doivent être portées et je pense qu’ils sont capables d’assumer ce message-là devant toute la France et donc je serais très heureux s’ils arrivent à décrocher la médaille d’or."

Or ou argent, ce sera déjà une belle récompense.