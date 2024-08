OL - Mercato : Leipzig voudrait se mêler à la lutte pour Cherki

Si cela n'avance pas pour Cherki à Dortmund, un autre club allemand serait entré dans la course sur ce dossier. Leipzig aurait commencé à discuter avec le clan du joueur.

On l'a compris, le transfert de Rayan Cherki à Dortmund semble prendre du plomb dans l'aile. Mais si les remous en interne pourraient faire capoter la transaction, il n'est pas dit que le milieu offensif ne rejoigne pas l'Allemagne pour autant. En effet, selon SkySport outre-Rhin, Leipzig veut profiter des tergiversations de son rival pour s'engouffrer dans la brèche.

Des pourparlers auraient déjà eu lieu entre l'équipe de Bundesliga et le clan de l'international Espoirs français. Actuellement aux JO avec les Bleus - il disputera la finale vendredi - il doit constituer une des ventes importantes de l'Olympique cet été. Ayant déjà engagé beaucoup d'argent sur ce mercato, l'OL a en effet besoin de dégager quelques revenus avant de possiblement s'activer à la fin du mois d'août. Après Jake O'Brien à Everton, le club rhodanien espère à nouveau obtenir entre 15 et 20 millions d'euros pour le footballeur de 20 ans.

Le transfert à Dortmund au point mort

Du côté de Leipzig, on souhaite remplacer Dani Olmo si ce dernier rejoint le FC Barcelone. Le meneur de jeu espagnol, qui a brillé à l'Euro, est convoité par le Barça. Pour Cherki, si l'accord avec le Borussia est aujourd'hui au point mort tant que les différends entre Nuri Şahin, qui ne le voudrait pas forcément, et le directeur sportif Sven Mislintat ne sont pas réglés, il semble tout de même que son profil soit attrayant. Comme pour Johann Lepenant, il est possible que le Gone ne revienne pas au centre d'entraînement lyonnais après son retour des Jeux olympiques, sauf pour les adieux.