Alexandre Lacazette après son but lors de France – Etats-Unis aux JO 2024 (Photo by Norbert Scanella – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP)

Ce lundi (21h), la France affronte l’Égypte en demi-finale des Jeux olympiques avec l’ambition d’atteindre la finale et donc une médaille. Pour cet objectif, les Bleus comptent sur Alexandre Lacazette, leader et grand-frère d’un groupe "fou".

Il y a eu les "Barjots" en 1992, il y aura les "Fous" en 2024. Depuis le début de ces Jeux olympiques, Thierry Henry ne cesse d’être surpris par le groupe qu’il a retenu depuis plus d’un mois et demi. Il leur a trouvé un surnom qui décrit aussi bien l’insouciance de ces joueurs sur le terrain que la bonne ambiance qui règne depuis le début de la préparation olympique. Malgré un temps de "vivre ensemble" qui pourrait avoir raison de certains éléments, ce qui ressort est avant tout l’osmose de ce groupe de 23 joueurs. Et même les plus anciens ont réussi à trouver leur place, à l’image d’Alexandre Lacazette.

À 33 ans, il est le plus âgé et pourtant, il n’a pas eu à s’ouvrir de cette différence d’âge. Au contraire, les extraits fournis par la FFF montrent un attaquant ouvert, tout sourire, loin de l’image renvoyée à certains moments de sa carrière. "Tous ces jeunes sont vraiment extraordinaires avec moi, très respectueux. Jean-Philippe (Mateta) peut faire la connexion entre moi et les plus jeunes. Je joue avec des jeunes aussi en club, donc c’est simple pour moi d’avoir ce rôle de grand frère."

Magassa : "Quand il parle, on l'écoute tous"

D’humeur taquine quand il faut l’être, Alexandre Lacazette n’a pas perdu ses bonnes (mauvaises ?) habitudes qu’on lui connait à l’OL. Grincheux par moments, il est souvent aperçu en train de lever les bras au ciel ou de rouspéter. Lacazette ne serait pas Lacazette sans ces petits défauts qui font malgré tout monter le niveau d’exigence des Bleus depuis bientôt deux mois. "C'est notre leader, quand il parle on l'écoute tous, il a le rôle du grand frère, détaille Soungoutou Magassa. Quand c'est bien, il nous le dit. Et quand c'est moins bien, il nous le dit aussi."

Ce lundi au Parc OL, le capitaine français a l’occasion d’écrire un peu plus sa légende à Lyon et d’écrire son histoire avec la sélection.

La composition de la France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Akliouche, Diouf, Chotard - Olise - Lacazette (cap), Mateta