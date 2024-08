Maxence Caqueret et Corentin Tolisso à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Arrivé à Divonne-les-Bains ce lundi, l’OL va effectuer un entraînement en public mardi à 10h30. Le rendez-vous est fixé sur le terrain d’honneur du complexe du Crêt d’Eau.

Le match amical contre le Torino avait permis à l’OL de se "reconnecter avec le public", selon les dires de Pierre Sage. La fête populaire avait été au rendez-vous à Bourgoin et les Lyonnais espèrent connaitre pareille communion mardi. Il faudra se rendre du côté de Divonne-les-Bains pour l’occasion, mais le stage dans la cité thermale de l’Ain permet au club rhodanien de se rapprocher de ses supporters basés à plusieurs centaines de kilomètres de Décines. Ayant posé leurs valises ce lundi à Divonne, les coéquipiers de Corentin Tolisso effectueront deux séances mardi.

Un groupe presque au complet

La première se fera en présence de public puisque l’OL a choisi d’ouvrir l’entraînement en intégralité aux supporters présents dans la région. Le rendez-vous est fixé à 10h30 sur le terrain d’honneur du complexe du Crêt d’Eau. Le rendez-vous matinal, avant les grosses chaleurs, sera l’occasion pour les plus jeunes supporters de pouvoir observer un groupe presque au complet désormais.

Après Georges Mikautadze et Orel Mangala il y a une semaine, ce stage dans l’Ain va permettre à Nicolas Tagliafico de reprendre ses habitudes avec ses coéquipiers. Il ne restera désormais qu’à attendre les retours d’Alexandre Lacazette et ceux potentiels de Rayan Cherki et Johann Lepenant, même si leur avenir semble s’inscrire loin de Lyon.