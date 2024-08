Arsenal - OL se jouera devant 60 000 spectateurs

Vainqueur du Bayer Leverkusen mercredi, Arsenal affrontera l’OL dimanche à l’Emirates Stadium. Cette affiche se jouera devant 60 000 spectateurs pour le plus grand plaisir de Mikel Arteta.

Ce sera tout sauf un match amical. D’abord parce qu’il y a un trophée en jeu, même s’il reste plus qu’anecdotique. Ensuite, parce que cet Arsenal - OL intervient seulement une semaine avant la reprise de la Ligue 1 et de la Premier League. Alors forcément, l’heure ne sera plus aux expérimentations de la part de Pierre Sage et Mikel Arteta mais bien de préparer au mieux ce retour aux affaires courantes.

C’est la volonté du coach lyonnais, mais aussi de son homologue londonien. Ce dernier n’a pas caché sa satisfaction après la victoire des Gunners face au Bayer Leverkusen mercredi (4-1). "Je suis très satisfait, bien sûr du résultat parce que c'est ce que nous voulions, mais surtout de la performance contre une équipe très forte, avec de très bons joueurs et très bien entraînée. Ils nous ont posé des problèmes, mais nous avons trouvé beaucoup de bonnes solutions, c'était donc un vrai test ce (mercredi) soir."

Une répétition avant la reprise des championnats

De test, il en sera de nouveau question dimanche face à l’OL. Si de nombreux joueurs de l’Académie ont pris des minutes contre le Bayer Leverkusen, Arteta devrait lui aussi restreindre sa rotation à l’occasion de la finale de l’Emirates Cup. L’entraîneur espagnol devrait permettre à Riccardo Calafiori de faire ses débuts avec les Gunners, pour le plus grand plaisir du public londonien.

Déjà nombreux mercredi, les Gooners le seront encore plus dimanche pour la venue de l’OL. Soixante mille spectateurs sont attendus, à une semaine de la reprise. "C’est formidable d’être de retour. J’ai senti que les joueurs avaient vraiment envie de jouer à la maison après leur séjour aux États-Unis. Dimanche, nous en aurons un autre, et j'espère que nous aurons le meilleur soutien possible pour ce dernier match avant le début de la saison. Nous sommes enthousiastes."

On l’a dit, cet Arsenal - OL n’aura en rien l’étiquette d’un match amical.