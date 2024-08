Sonia Bompastor : “À l'OL, je me sentais trop chez moi”

Après trois saisons à l'OL, Sonia Bompastor a fait le choix de signer à Chelsea. L'entraîneure avait besoin de relever un nouveau challenge.

C'est une page qui s'est tournée fin mai. Après trois saisons à la tête du club, Sonia Bompastor a choisi de relever un nouveau défi. Celui proposé par Chelsea pour prendre la suite d'Emma Hayes à Londres. Passée par le club rhodanien en tant que joueuse à deux reprises, Bompastor a ensuite endossé le rôle d'entraîneur de l'OL et est devenue en 2022, la première femme à remporter la Ligue des champions en tant que joueuse puis en tant qu'entraîneuse. Il y avait eu les sacres en 2011 et 2012 comme capitaine, il y a eu celui de Turin comme coach.

C’est ainsi que la coach confie qu’être “l'entraîneure de l’OL était quelque chose de très important pour moi”. En revanche, après avoir gagné la plus belle des compétitions il y a deux ans, et à la fin de son aventure avec le club lyonnais, elle se sentait "trop chez moi et que je restais dans ma zone de confort. Je connaissais le club par cœur et tout m’était trop familier”.

La Ligue des champions comme objectif principal

Partie de l’OL après deux échecs consécutifs sur la scène européenne dont le revers contre le Barça en mai dernier, Bompastor a rejoint Chelsea. Avec le recrutement de la part des Londoniennes, l’objectif est clair : ramener la coupe européenne dans l’armoire à trophées. L’ancienne joueuse fait part de son envie de “relever ce genre de nouveaux défis dans sa vie personnelle et professionnelle.” D’autant plus que le club de Londres n’a jamais remporté la Ligue des champions, au contraire de son homologue masculin.