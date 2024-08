"Une bande de fous", voilà comment Thierry Henry qualifie son groupe. Alexandre Lacazette semble content que règne cette bonne ambiance au sein de l’équipe de France.

Avant la finale face à l’Espagne ce vendredi 9 août (18h), Alexandre Lacazette s'est confié sur la vie de groupe des Bleus en conférence de presse. Le Lyonnais est ravi de son équipe qu’il a menée jusqu’en finale et affirme que “tout le monde s’entend bien”. Ce groupe est finalement à l’image de ce que l’on connaît du caractère de Rayan Cherki, toujours chambreur et amusant. Le capitaine français qualifie tous ses coéquipiers de “bons gars”. Toute cette “bonne ambiance”, comme le précise le “Général”, ne peut être que bénéfique afin de décrocher la médaille d’or ce vendredi.

Thierry Henry appelle son équipe “la bande de fous”

Comme si lui ne l’était pas. Alexandre Lacazette nous livre un petit secret de vestiaire, l'entraîneur des Bleus appelle ses joueurs “les fous”. Pourquoi ? Parce qu’ils n’arrivent pas à tenir en place. Le Lyonnais confie qu’il “suffit qu’il y ait trois ou quatre joueurs ensemble, ça part en rigolade” et que les joueurs auraient “fait chanter des membres du staff qui pensaient qu’ils n’allaient pas chanter mais au final, oui”. Toute cette bonne ambiance participe à la bonne entente sur le terrain. Toutefois, Lacazette admet qu’il “n’y a pas le droit à l’erreur parce qu’on se fait vite reprendre et pendant longtemps” si les plaisanteries durent trop. En revanche, il y a des moments pour tout, pour rigoler, mais également de sérieux où “quand on est sur le terrain, on travaille”, a précisé l’ancien Gunner.