OL : Benrahma endosse "le rôle du grand frère" avec Mikautadze

Georges Mikautadze, Clinton Mata et Saïd Benrahma avant OL – Torino (crédit : David Hernandez)

Débarqué à l'OL depuis maintenant presque deux semaines, Georges Mikautadze s'est déjà fondu dans le collectif lyonnais. Il peut notamment compter sur la présence de Saïd Benrahma. Une connexion sur et en dehors du terrain.

La bonne ambiance est de mise sur ce stage à Divonne-les-Bains. Arrivé il y a bientôt deux semaines, Georges Mikautadze doit s’intégrer dans le collectif de l'OL. Un groupe lyonnais qui a vécu ensemble les péripéties de la saison dernière avec un souvenir collectif intense qui les maintient aujourd'hui soudés. C’est dans ce but que le club a organisé plusieurs activités "cohésion d’équipe" depuis le début de la préparation.

Dans l'Ain, il y a notamment eu une session de "dragon boat" afin de resserrer les liens entre les joueurs et d'intégrer les nouveaux. Mikautadze affirme que son “intégration se passe bien, ça se fait naturellement avec les autres”. En ce sens, il se décrit comme “quelqu'un d’ouvert, de simple, souriant qui parle avec tout le monde”. Durant ce stage, on a beaucoup vu Georges Mikautadze et Saïd Benrahma ensemble. Les deux coéquipiers apprennent à se connaître, “se parlent beaucoup” tandis que l’Algérien “endosse le rôle du grand frère” d'après les dires du Géorgien. Une amitié en dehors du terrain qui pourrait se traduire sur le rectangle vert.

Une recherche d'automatismes sur le terrain

C'est d'ailleurs ce qui a pu être observé ces derniers jours. Mikautadze dit "essayer de combiner pendant les entraînements et les matchs" avec Benrahma afin que des automatismes se créent. Une connexion technique qui pourrait coller entre les deux pour qui le ballon ne brûle pas les pieds. On les a d'ailleurs vus être associés lors de la première période face à l'Union Berlin (4-0). En l’absence de Lacazette, suspendu, Mikautadze devrait être aligné avec Benrahma lors de la première journée de championnat face à Rennes. Le premier à la pointe de l’attaque, l’autre sur le flanc gauche. Une connexion technique qui pourrait faire des étincelles en Ligue 1.