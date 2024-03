Avant l'OL, Matic n’était "pas focalisé à 100% sur le foot" à Rennes

Recruté cet hiver par l’OL, Nemanja Matic s’est parfaitement fondu dans le collectif lyonnais en un mois. À cette réussite professionnelle, le Serbe y a ajouté un épanouissement familial.

Son départ de Rennes avait fait couler beaucoup d’encre durant le mercato hivernal. Pièce centrale du Stade Rennais durant la première partie de saison, Nemanja Matic souhaitait quitter le club breton. Non pas à cause des performances sportives, mais pour retrouver un cadre familial qui lui correspondait à lui, à sa femme et à ses trois enfants.

La cause de ces velléités de départ était avant tout liée à l’absence d’une école internationale à Rennes et le milieu s’en est de nouveau expliqué ce vendredi en conférence de presse. "Quand on a commencé les négociations avec Rennes, c'étaient les vacances scolaires, on nous a dit qu’il y avait une école internationale, mais je n’ai pas réussi à les joindre parce que ce sont les vacances, a avoué Matic. Je ne pouvais pas poser les questions nécessaires. En septembre, ça a été un peu un choc, mais maintenant, c'est derrière nous. Mais tout est positif par rapport au club lui-même."

"Rien de négatif à dire sur le club de Rennes"

Lyon disposant de cette fameuse école internationale, les dirigeants lyonnais ont donc eu les arguments pour convaincre Matic de signer pour deux saisons et demi à l’OL malgré la situation compliquée sportivement. "Bien sûr, il y a des risques, mais c’est le cas tous les jours en allant au travail. Mais j’ai senti que l’OL était le bon club pour moi, le bon projet. Je croyais au fait qu’on était capable de renverser la situation."

Désormais parfaitement intégré dans le collectif lyonnais, Nemanja Matic l’est également dans sa vie lyonnaise, "une belle ville", où il "est focalisé à 100% sur le foot, au contraire de Rennes. Mais je n’ai rien de négatif sur le club rennais qui est un super club pour le développement des jeunes joueurs." À l’OL, il n’est pas forcément dépaysé dans ce rôle de grand frère.