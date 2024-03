Griedge Mbock et Sonia Bompastor lors d’OL – Juventus (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Après une trêve de deux semaines, l’OL féminin retrouve la compétition dès dimanche à Dijon. Le début d’un mois de mars avec sept matchs au programme.

Sonia Bompastor peut souffler, il n’y aura qu’un match tous les quatre jours et demi en mars pour l’OL. Il faut bien évidemment plus en rire qu’autre chose, mais après une reprise de janvier - février sous les chapeaux de roue avec une moyenne d’un match tous les trois jours, l’équipe féminine lyonnais va souffler un peu plus, si l’on peut dire… Mais ce mois de mars sera tout aussi important avec sept matchs au programme. Le premier d’entre eux se jouera dès dimanche à Dijon pour la 16e journée de D1 féminine. Ce rendez-vous en terres bourguignonnes sera le premier des quatre rencontres de championnat dont deux à domicile. Les coéquipières d’Eugénie Le Sommer recevront Fleury (15 mars, 21h) et Le Havre d’Inès Benyahia le 31 pour clôturer ce mois de mars.

La Ligue des champions au programme

Déjà qualifiée pour les play-offs, la formation lyonnaise souhaite avant tout terminer invaincu cette saison régulière, seul véritable objectif dans cette dernière ligne droite de la D1. À côté de ça, les trois autres rendez-vous seront d’une toute autre importance. Samedi 9 mars à 17h45, les Fenottes jouent leur place en finale de la Coupe de France face à Fleury avec l’espoir de valider un ticket pour Montpellier le 4 mai prochain. À ce billet pour la finale de Coupe, les Lyonnaises ajouteront également la double confrontation contre le Benfica Lisbonne à leur programme de mars. Certainement, les deux matchs capitaux de ce mois avec la possibilité d’atteindre le dernier carré de la Ligue des champions.

Le calendrier de l’OL en mars :

3 mars à 21h : OL - Dijon (D1)

9 mars à 17h45 : OL - Fleury (Coupe de France)

15 mars à 21h : OL - Fleury (D1)

19 mars à 21h : Benfica - OL (Ligue des champions)

23 mars à 13h30 : Lille - OL (D1)

27 mars à 18h45 : OL - Benfica

31 mars à 21h : OL - Le Havre