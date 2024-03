OL : Lacazette apte pour Lens, Tolisso de retour à l’entraînement

Alexandre Lacazette à l’échauffement lors d’OL – Nice, le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À deux jours du choc contre Lens, Pierre Sage peut avoir le sourire. Corentin Tolisso a repris l’entraînement avec l’OL tandis qu’Alexandre Lacazette s’entraîne individuellement avant de reprendre avec le groupe samedi.

Malgré les nuages dans le ciel décinois, rien ne vient déranger la tranquillité dans laquelle baigne l’OL depuis maintenant un mois. Fort de cinq succès et d’une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, le club lyonnais peut travailler dans la sérénité après des mois de turbulence. Il y a donc des sourires sur les visages et la bande à Pierre Sage espère bien que tout ce positif se poursuivra dimanche (20h45) avec la réception de Lens.

Pour ce choc de la 24e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OL devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. En effet, la bonne nouvelle du jour a été la présence de Corentin Tolisso avec le reste du groupe pour la séance collective, à deux jours du match contre les Sang et Or. Blessé contre Montpellier, le milieu avait loupé les trois derniers matchs et donc vécu de loin les succès lyonnais de ces dernières semaines.

Lacazette en séance individuelle vendredi

Avec Nicolas Tagliafico également présent vendredi, Pierre Sage n’a a priori pas à compter les absents puisque tout le monde devrait être sur le pont. Même Alexandre Lacazette. Victime d'une béquille contre Strasbourg en Coupe de France, l’attaquant est pour le moment gardé au frais. Pas de séance collective, mais une reprise individuelle avec Loïc Abenzoar.

En compagnie du préparateur physique, Lacazette s’est limité à des exercices seul sur le terrain surplombant celui de ses partenaires, en plein exercice de conservation et de pressing comme visible sur le tweet en dessous de l'article. Il sera malgré tout bien présent samedi pour la séance de veille de match. Tous les voyants semblent donc au vert à l’OL pour faire un gros match contre le RC Lens.